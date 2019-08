publié le 01/08/2019 à 14:14

Mars, 31 jours. Avril, 30 jours. Mai, 31 jours. Juin, 30 jours. Juillet, 31 jours. Août, 31 jours. Avec l'été, l'alternance harmonieuse dans la longueur des mois est rompue. La raison n'est pas astronomique, notre calendrier grégorien étant basé sur le Soleil. Elle n'est pas non plus technique, puisque le jour supplémentaire d'août est subtilisé à février. Non, cette anomalie est historique : c'est une querelle d'ego.

Jules César décida en 46 avant Jésus-Christ une réforme du calendrier. Dans le calendrier julien, les 12 mois avaient alternativement trente et trente-et-un jours, à l'exception de février, le dernier mois de l'année, qui n'en avait que vingt-neuf, et les années bissextiles, trente.

Le cinquième mois, "quintilis", prit le nom de Jules César, "julius", qui a donné "juillet". C'est Marc-Antoine, proche du dirigeant romain assassiné, qui imposa cette réforme en 44 avant Jésus-Christ. Mais le successeur de Jules César, l'empereur Auguste voulut lui aussi "son" mois. En 8 avant Jésus-Christ est alors choisi le mois qui succède à juillet, "sextilis", qui devient alors le mois d'Auguste, "août".

Afin que les deux hommes politiques aient le même poids, un jour est subtilisé à février, qui n'est compte plus que 28 (29 les années bissextiles) et le mois d'Auguste devient ainsi l'égal du mois de Jules César. Une bizarrerie jamais remise en cause, même à la réforme grégorienne de la fin du XVIe siècle, qui remania le calendrier. Et le calendrier grégorien encore utilisé aujourd'hui a ainsi un mois de juillet et un mois d'août de 31 jours chacun.