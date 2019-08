publié le 03/08/2019 à 11:58

C'est le fameux week-end du chassé-croisé. Avec le départ des aoûtiens en vacances, il y a des bouchons dans le sens des départs. Avec le retour des juillettistes de vacances, il y a des bouchons dans le sens des retours. Si vous prenez la route ce week-end, il y a donc tout à parier que vous vous retrouverez coincés dans des bouchons.



Le problème, c'est que dans la voiture, on est limité dans ses mouvements. Premiers conseils pour rester zen, bien s'hydrater, faire des pauses régulières, garder l'habitacle de la voiture bien aéré. Tout cela limite les désagréments du long voyage en voiture.

Et pour passer le temps, un livre ou une vidéo peuvent occuper quelques heures, quand ils ne donnent pas le mal des transports, mais cela peut vite devenir lassant. Alors voici quelques idées d'activités pour passer le temps en voiture.

1. Les jeux pour s'amuser

Petits ou grands, avec ou sans enfants, les jeux en voiture permettent de lutter contre la frustration de ne pas avancer. On peut penser aux grands classiques, comme le blind test avec des chansons adaptées à l'âge des passagers ou encore la révision des numéros des départements à partir des plaques d'immatriculation. Il existe aussi des jeux de sociétés pensés spécialement pour la voiture.

2. Les quizz pour apprendre et se connaître

Il y a d'abord les quizz sérieux. Avec des enfants, plutôt qu'un cahier de vacances, on peut profiter d'un voyage en voiture pour réviser les connaissances de l'année avec des cartes de jeu comme Les Incollables. Pour les adultes, on peut se tourner vers des cartes de jeu pour adultes, comme le Trivial Pursuit.

Mais pour ceux qui ne veulent pas se creuser les méninges, on peut aussi en profiter pour en apprendre plus sur les autres avec des tests de "psychologie" ou de "connaissance de soi". "Quel est votre quotient émotionnel ?", "Quel héros se cache en vous ?", "Qu'est ce qui vous empêche d'être vous-mêmes ?"... Internet regorge de ce type de tests, plus ou moins sérieux.

3. Votre imagination pour voyager

On peut aussi se lancer dans une histoire collaborative. L'idée est simple : un passager dit une phrase, le suivant complète. Si vous voulez corser le jeu, et le rendre le plus amusant, vous pouvez tirer des mots au hasard dans un petit dictionnaire emporté avant le départ ou préparés sur des petits papiers disposés dans votre casquette.



Là encore, avec votre simple imagination, les petits jeux sont infinis. On peut jouer à deviner ce que les autres passagers pensent, ou encore au "je vois quelque chose..." : un des passagers repère quelque chose dans le paysage. Puis il dit une phrase sur ce qu'il a vu. Par exemple : "Je vois quelque chose de vert", et les autres doivent deviner ce que c'est. Bien-sûr, l'enjeu est de trouver le petit détail que personne ne remarquera.