Rennes : une manifestation se transforme en rave-party

publié le 17/01/2021 à 01:46

Les manifestants dénoncent "l'escalade des mesures policières et judicaires" de la rave-party de Lieuron du Nouvel An. Ce samedi 16 janvier, 1.500 personnes se sont rassemblées à l'occasion de trois manifestations statiques à Rennes. Elles se sont terminées en rave-party.

D'après Ouest France, les manifestations qui se sont déroulées samedi à Rennes visaient dans un premier temps à dénoncer la loi "Sécurité Globale", qui ont rassemblé au total 34.000 personnes dans toute la France. Mais de plus en plus de jeunes "teufeurs" ont intégré les manifestations, pour dénoncer la série d'interpellations qui a suivi la rave-party de Lieuron (Ille-et-Vilaine), qui avait rassemblé 2.400 personnes lors du Nouvel An.

Quatre personnes ont été mises en examen, suspectées d'être les organisateurs de la rave-party. Ces derniers ainsi que leurs avocats dénoncent un "coup médiatique" et une "justice expéditive" pour qualifier la série de sanction qui ont suivi l'événement. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin qualifiait par ailleurs les participants de "délinquants", rapportant un bilan de 2.000 verbalisations, 15 arrestations et les 4 mises en examens.

La fête a ensuite succédé aux discours anti-loi "Sécurité Globale". La manifestation sur l'esplanade du Général-de-Gaulle s'est transformé en rave-party. Des centaines de personnes dansaient devant les enceintes situées à l'arrière de trois camionnettes. Un cordon de CRS encerclaient la manifestation pour ne pas que les participants se déplacent. Puis la rave-party improvisée a "spontanément" pris fin une heure avant le couvre-feu, rapporte Ouest France. Il restait alors 400 personnes, qui ont progressivement quitté la place, sans incident.