Loi "Sécurité globale" : deux CRS blessés à Nantes, dont l'un par un cocktail Molotov

et AFP

publié le 05/12/2020 à 23:26

Deux CRS ont été blessés samedi 5 décembre dans l'après-midi à Nantes lors de la manifestation contre la loi "sécurité globale", dont l'un a été touché par un cocktail molotov, a appris l'AFP auprès de la préfecture de Loire-Atlantique.

D'après un photographe de l'AFP présent sur les lieux, les deux policiers ont été évacués par le Samu, non loin du palais de justice. La manifestation, partie vers 15h, a attiré environ 3.000 personnes, selon la préfecture de Loire-Atlantique. Vers 18h45, treize personnes avaient été interpellées, d'après la même source.

Plus de 90 rassemblements étaient prévus ce samedi en France pour protester notamment contre la loi sur la "sécurité globale". Quelques milliers de personnes ont manifesté dans les principales villes du pays. Trente personnes avaient été interpellées à 18h en marge de la manifestation à Paris, qui a été émaillée de nombreux actes de vandalisme et heurts entre des centaines de casseurs et les forces de l’ordre.