Et si 2020 était l’année de la voiture électrique ? Alors que le mois de janvier est marqué par une baisse des ventes des véhicules à essence, les immatriculations de voitures électriques ont fortement progressé. En France, il y a 39 millions de voitures, et parmi elles, 210.000 voitures électrique en circulation. Un chiffre faible mais en augmentation grâce aux ventes du mois de janvier qui sont passées de 2% de part de marché, en janvier 2019, à 8,2% le mois dernier.

Un boom suspect ? L'année 2020 marque l’arrivée des nouvelles normes européennes en matière de CO2 : bon nombre de marques ont freiné leurs livraisons, en fin d’année dernière, pour faire entrer les électriques dans les quotas 2020. Voilà pourquoi il faut se méfier de cette soudaine hausse des ventes.

Selon une récente enquête, 55% des Français plébiscitent ces véhicules pour les courts trajets en ville mais craignent les épopées routières et de se retrouver au milieu de nulle part sans point de recharge à proximité.



Le manque de bornes de recharge

C’est vrai que le maillage est faible : vous pouvez consulter sur internet. Si vous êtes en panne d’électricité dans une zone blanche, sans internet, prévoyez une trottinette. Il existe, dans l’Hexagone, 28.666 points de recharge et le gouvernement en voudrait 100.000 d’ici deux ans. Ils se trouvent majoritairement en Île-de-France. Au niveau départemental, c’est dans le Lot qu’il y en à le plus, contrairement à la Haute-Loire ou le Puy-de-Dôme où trouver une borne est une quête, voir une croisade pour les plus écolos.



1 million de véhicules d'ici deux ans, possible ?

C’est une proposition très ambitieuse et pour l’atteindre, le gouvernement ne s’en donne pas vraiment les moyens. L’année prochaine est marquée par le début de la baisse du bonus écologique.

Aujourd’hui, si vous optez pour un véhicule zéro émission, vous pouvez profiter d’une remise allant jusqu’à 6.000 euros. Le gouvernement a décidé de baisser cette aide à 5 puis 4.000 euros au cours des prochaines années puisque le prix des voitures électriques baisse. Le signal incitatif n’est pas terrible, presque un bonus pollution : ça ne sera pas simple d’atteindre le million.