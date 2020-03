Paris : BMW, Mercedes, Ford candidats à la location de trottinette

publié le 06/03/2020 à 07:57

En trottinette, Simone ! BMW et Mercedes, Ford... Ces grands noms de la voiture sont candidats à la location de trottinettes à Paris. C'est vraiment le signe que la voiture n'a plus la côte ! Le marché parisien de la trottinette est un eldorado à conquérir. La nouvelle municipalité choisira 3 opérateurs en juin.

Les grands constructeurs d'automobiles mondiaux réalisent que le marché est en baisse : -4% l'an dernier. La Chine, qui a gonflé les immatriculations mondiales ces dernières années, commence elle aussi à voir les ventes baisser, et l'épidémie de coronavirus qui gèle l'économie mondiale en ce moment ne va rien arranger.

Qui plus est les grands constructeurs sont aussi en train de constater une rupture très forte du marché entre les grandes villes où on peut se passer de la voiture et les villes moyennes ou rurales. Ajouter à cela le DieselGate... On comprend pourquoi les grands noms de l'automobile allemande s'intéressent à autre chose qu'aux grosses cylindrées.

Aujourd'hui, les constructeurs vendent des services de mobilité plus que des voitures. Il y a la voiture des villes et la voiture des champs, et la voiture en ville est de plus en plus un métro, un bus, une trottinette ou un vélo. Ce qu'on appelle la multi-modalité.

60% des urbains apprécient le passage des transports en commun à la trottinette ou au vélo

Je me suis procuré une étude Odoxa, qui n'est pas encore sortie, et qui circule dans les bureaux de BMW France et c'est très intéressant : 60% des urbains trouvent amusant ce passage des transports en commun à la trottinette ou au vélo et ils ont le sentiment de gagner du temps en laissant la voiture au parking. C'est ce public que visent les constructeurs désormais.

Ford a investi dans Spin, BMW/Daimler misent sur Free Now et ils vont proposer une application où vous pourrez réserver un VTC de leur filiale Kapten ou bien une trottinette. Avoir une offre diversifiée, c'est sans doute le nouveau modèle économique des constructeurs en ville.

Attention, car il y a aussi des morts subites. On se souvient du passage éclair d'Ussein Bolt sur ce marché, BMW et Daimler ont déjà connu un échec l'an dernier à Paris. Mais c'est vrai que 2 français sur 3 en ville pensent pouvoir se passer de sa voiture dans les prochaines années, selon l'Observatoire Cetelem. Ça veut dire, en fait, qu'on ne souhaite plus être propriétaire de son véhicule mais uniquement utilisateur.

LIME, un des acteurs historiques de la trottinette, a déjà enregistré plus de 10 millions de courses à Paris. Et d'ici à 5 ans, le marché mondial de la trottinette devrait peser 40 à 50 milliards, ça peut attiser l'appétit des acteurs historiques de la voiture.