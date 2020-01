Réforme du bac : les élèves globalement "satisfaits", selon Pierre Mathiot

publié le 20/01/2020 à 19:35

À partir de ce lundi 20 janvier, un demi-million de lycéens ont commencé à plancher sur les premières épreuves de contrôle continu, comptant pour 30% de la note finale du baccalauréat. Dans certains établissements, ces examens ont été perturbés voire n'ont pas pu avoir lieu. Ils sont donc reportés.

Selon Pierre Mathiot, copilote de comité de suivi de la réforme et directeur de Sciences-Po Lille, "ces situations étaient très localisées". Mais il ne s'inquiète pas outre mesure pour les cas où il y a eu annulation puisque les épreuves en question peuvent être "repositionnées jusqu'à début février".

Pierre Mathiot a aussi tenu à rassurer les élèves et les parents d'élèves qui s'inquiètent d'une possible rupture d'égalité entre les différents établissements, garantissant notamment "l'anonymat des copies".

S'il note "des craintes et du stress", il lie tout cela à la "nouveauté" que représente la réforme du bac, qui a logiquement engendré "des évolutions extrêmement lourdes". Toutefois, il a fait un constat en discutant directement avec un certain nombre d'élèves lors de forums, par exemple : "J'avais affaire à des élèves globalement satisfaits de la manière dont les choses se passaient. Satisfaits du choix assez libre de leurs spécialités, et qui au total était plutôt dans une forme d'adhésion à cette réforme."