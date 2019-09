et Marie Guerrier

publié le 02/09/2019 à 13:26

Les rentrées scolaires se succèdent mais ne se rassemblent pas. Quelque 12,4 millions d'élèves ont repris lundi 2 septembre le chemin de l'école, du collège ou du lycée, pour une rentrée marquée cette année par un changement majeur du côté du baccalauréat

En effet, à partir de cette rentrée, le bac nouvelle formule, dont la première édition se déroulera en juin 2021, se met en place. En classe de Première générale, les séries littéraire (L), économique et social (ES) et scientifique (S) dans la voie générale sont supprimées. À la place, les élèves ont dû choisir trois spécialités (parmi une liste de 12), qui seront ramenées à deux en Terminale.

"Avec cette réforme, nous avons voulu donner plus de choix aux lycéens et leur permettre d'approfondir davantage", a souligné lundi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

Des nouveaux programmes

La réforme du bac nécessitait de revoir les programmes de Seconde et Première. Les précédents dataient de 2010. En Histoire-géo par exemple, les nouveaux programmes favorisent une approche "plus chronologique". Pour ceux qui ont choisi la spécialité mathématique - discipline absente du tronc commun- les programmes sont particulièrement exigeants.

En français, le programme prévoit l'étude de douze œuvres, et sera renouvelé par moitié tous les ans. De nouveaux manuels scolaires ont dû être édités pour intégrer ces changements.

L'introduction du contrôle continu

Les quatre épreuves écrites et le grand oral pèseront pour 60% de la moyenne du bac.

Le reste s'appuiera (pour 30%) sur "des épreuves communes" (en histoire-géographie, langues vivantes, enseignement scientifique), que les élèves passeront en Première et en Terminale.



Les sujets seront tirés d'une banque nationale de sujets tandis que les copies seront anonymisées et corrigées par d'autres professeurs que ceux de l'élève. L'organisation relèvera des établissements. Les 10% restants de la note du bac seront apportés par les bulletins scolaires.

