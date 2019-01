publié le 19/01/2019 à 09:04

Les élèves de Seconde peuvent désormais tester leurs choix de spécialités. Ils devront choisir trois disciplines de spécialité pour leur entrée en première. Exit les séries L, ES et S en filière générale. La rentrée de septembre 2019 sera aussi marquée par l'introduction du contrôle continu.



Les élèves de Seconde doivent donc choisir trois spécialités parmi 12 proposées par le ministère de l'Éducation : Sciences de la vie et de la Terre, Sciences de l'ingénieur, Sciences économiques et sociales, Arts, Biologie et écologie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères, Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques et Physique-chimie.



Trois spécialités qui représentent 12 heures de cours hebdomadaires en classe de Première, même durée en Terminale mais cette fois-ci pour deux enseignements de spécialités.

Lycée : le programme scolaire 2019 - 2020 Crédit : RTL

Tester les différentes combinaisons selon l’orientation souhaitée

Le ministère de l'Éducation nationale met à disposition des élèves un site, horizons2021.fr qui permet de choisir ses trois options et de voir vers quel domaine ces choix les oriente. Par exemple, un élève qui choisit Histoire-géo, Humanités et Langues en Première s'orientera plutôt vers le domaine Lettres, langues et communication ou bien Droit et sciences politiques.



Le site permet donc de voir si les choix de spécialités sont bien en adéquation avec les études que souhaitent poursuivre l'élève une fois son baccalauréat en poche.



À l'inverse, si l'élève a déjà une idée des études qu'il veut faire, le site lui permet donc de s'assurer que ses choix de spécialités sont cohérents avec son projet.

L'application Horizons 2021 Crédit : Capture d'écran horizons2021.fr