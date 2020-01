publié le 07/01/2020 à 10:25

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé lundi 6 janvier des évolutions dans la nouvelle formule du bac qui est appliquée depuis la rentrée de septembre. Réduction du nombre de textes à étudier pendant les cours de Français, des groupes plus hétérogènes pour les mathématiques... La réforme met aussi en place des évolutions dans l'enseignement des langues étrangères.

William Lafleur, Monsieur le Prof sur Twitter, est professeur d'anglais en lycée dans l'Académie de Versailles depuis près de 10 ans. "Les élèves profitent de nouveaux outils qu'on n'avait pas à l'époque, les outils informatiques ou les sites de vidéo à la demande donc ils regardent des contenus en anglais, ils sont plus à l'aise en anglais que nous l'étions. Il y a moins cette peur d'être jugés par les camarades", déclare-t-il.

Selon lui, il est compliqué de comparer les niveaux d'anglais des élèves entre les années car "on truque leur note, on leur ment sur leur niveau". "Avec la nouvelle réforme du bac, on vient d'avoir les barèmes il y a un mois, on remarque, si on fait les calculs, que pour obtenir une note de 15 ou de 16/20 il leur faut un niveau A2 en première. C'est celui qu'on vise en fin de 5ème. Ce qui veut dire que pour avoir le bac, en anglais, il faut avoir un niveau de fin de 5ème", déplore-t-il.

Selon lui, les notes n'ont plus de sens. "C'est un peu inquiétant. On les surnote donc les élèves ne connaissent pas vraiment leur niveau (...). On a l'impression que cette réforme a été faite un peu à la va vite, sans nous consulter", affirme William Lafleur.