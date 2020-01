Baccalauréat : le nouveau système des E3C inquiète élèves et professeurs

publié le 16/01/2020 à 10:51

Le bac, ce n’est pas en juin, c'est la semaine prochaine. Et des inquiétudes subsistent toujours autour de cette nouveauté : les E3C ou les épreuves communes de contrôle continu. Elles vont se dérouler dans tous les lycées français du 20 janvier au 28 février.

Désormais, le contrôle continu compte pour le bac avec les notes du livret scolaire et les E3C. Nouvelles épreuves dites communes : en classe de première, il y a deux séries d'épreuves, celles qui arrivent, et une autre série en mai. En terminale, les élèves passeront une troisième et dernière série avant de passer les épreuves finales du baccalauréat.

L'objectif : obliger les élèves à travailler régulièrement et valoriser leur progression. "On est un peu les cobayes", s'inquiète Lassana. "Il faut relativiser", conseille Bruno Bobkiewicz, proviseur d'un établissement à Vincennes et secrétaire général du syndicat de personnel de direction, "Les 3 ou 4 épreuves ne vont peser que 5% du baccalauréat", rassure-t-il.

Lourdeur administrative

Les profs doivent choisir les sujets dans une banque de données nationale numérique. Les lycées doivent envoyer une convocation à chaque élève et au personnel. "Cela ne correspond pas du tout à la simplification du baccalauréat", regrette Bruno Bobkiewicz.

Après les épreuves, le proviseur et ses équipes doivent scanner les copies anonymisées pour une correction en ligne. "Le problème, c’est la capacité pour le logiciel de faire le lien entre la copie d'un élève et un correcteur. Personne ne l'a vu fonctionner pour le moment, c'est pour ça qu'on a de grandes inquiétudes", poursuit-il.

En cas de bug, les copies papier seront remises au correcteur pour une correction plus traditionnelle. Puis, toutes ces copies passeront en commission d'harmonisation, au niveau des rectorats, et les élèves connaîtront leurs notes en mars.