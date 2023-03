Réforme des retraites : le point sur les perturbations du mercredi 8 mars

Après une mobilisation massive ce mardi 7 mars, le mouvement se poursuit mercredi. Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus mercredi à Paris et dans environ 150 villes en France pour la journée internationale des droits des femmes, placée sous le signe de la lutte contre la réforme des retraites et les inégalités salariales.

Outre l'opposition au projet de loi du gouvernement, les syndicats FSU, CGT et Solidaires, ainsi que 45 organisations féministes, ont appelé à la "grève féministe" pour exiger "l'égalité au travail et dans la vie". Des manifestations sont prévues dans environ 150 villes en France, dont Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes, mais aussi dans des villes plus petites, telles qu'Arras, Blois ou Carcassonne.

En plus des manifestations en faveur du droit des femmes, de nombreux secteurs ont prévu de rester mobilisés mercredi, notamment dans les transports où le trafic s'annonce encore une fois "très perturbé".

Un trafic toujours très perturbé

La RATP a annoncé une amélioration du trafic mercredi dans le RER et les autobus, pour le deuxième jour de grève dans les transports parisiens contre la réforme des retraites, mais le service sera toujours très dégradé dans le métro. Le RER connaîtra un trafic plus régulier avec deux trains sur trois sur le A et un sur deux sur le B. Autobus et tramways rouleront quasiment normalement. En revanche, dans le métro, hormis les lignes 1 et 14 (automatisées) et la 4 où le trafic sera normal, les autres lignes ne proposeront qu'entre un quart et la moitié du service habituel.

Comme mardi, le trafic aérien sera également perturbé mercredi. La Direction générale de l'aviation civile a de nouveau demandé aux compagnies aériennes de réduire la programmation des vols. À Roissy, 20% des vols doivent être annulés et 30% dans les aéroports de Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris-Orly, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse. Des retards sont également à prévoir sur les vols maintenus.

Une mobilisation "très importante" dans l'éducation

Du côté de l'enseignement, la mobilisation se poursuit également mercredi. Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, a assuré que "la mobilisation doit se poursuivre et s'annonce déjà très importante mercredi 8 mars dans le cadre de la journée de lutte pour les droits des femmes". Les étudiants, lycéens et universitaires, sont susceptibles de rejoindre le mouvement.



L'énergie et l'industrie poursuivent la grève reconductible

Les expéditions de carburants étaient bloquées mardi matin à la sortie de "toutes les raffineries" de France. La CGT a appelé à la grève reconductible dans les raffineries, avec l'objectif de "bloquer l'ensemble de l'économie", au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant, selon la CGT-Chimie.

Si ces blocages se poursuivaient, ils pourraient mener à l'arrêt des raffineries qui n'auraient plus de place pour stocker le carburant produit sur place, et à des pénuries dans les stations-service.

Concernant la production d'énergie, EDF a annoncé mardi midi une perte de puissance disponible de 5.300 mégawatts (MW) sur les barrages, et de 9.900 MW sur l'ensemble du parc nucléaire, un niveau très élevé, équivalent à la capacité de neuf ou dix réacteurs. Ces baisses de production n'ont pas occasionné de coupures à ce stade, a précisé mardi matin la CGT-Energie, qui a promis "une semaine noire".

Les déchets s'accumulent à Paris

Appelés à une grève reconductible par la CGT, syndicat majoritaire dans le secteur des déchets, les éboueurs vont poursuivre leur mobilisation mercredi. Ce mardi, trois usines d'incinération à proximité de la capitale (Ivry, Saint-Ouen et Issy) étaient bloquées. Cette grève affecte particulièrement la capitale, les éboueurs du service public assurant la collecte des déchets dans la moitié des arrondissements.

