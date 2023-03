"Demain, on bloque tout et on manifeste !" : le mot d'ordre des syndicats est clair. Et il a clairement le soutien de l'opinion. Comme le révèle notre dernière enquête - livrée à l'instant -Harris Toluna pour RTL et AEF info. Non seulement, le soutien à la mobilisation ne faiblit pas, mais, en plus, l'appel des syndicats au blocage est bien vu par près des deux tiers des Français.

Au total, l'enquête révèle que 72% des Français soutiennent encore le mouvement. Un chiffre qui n'a pas faibli depuis le début de l'année, tandis que 63% (76% chez les moins de 35 ans), soutiennent l'appel au blocage des syndicats, qu'ils estiment être "une bonne chose". Par ailleurs 59% de sondés soutiennent la grève reconductible dans les transports.

