Réforme des retraites : "C'est une petite arnaque", estime Yvan Le Bolloc'h

publié le 23/12/2019 à 15:49

De Jean-Mari Bigard à Yvan Le Bolloch, un quarantaine de personnalités ont signé une tribune sur le site de Mediapart pour appeler à soutenir financièrement les cheminots en grève contre la réforme des retraites. "Il faut que le mouvement dure et s'amplifie", note la tribune en ligne, alors que les perturbations dans les transports durent depuis plus de deux semaines.

"Depuis le début, je soutiens le mouvement de contestation contre cette réforme des retraites. Tout le monde est concerné", estime Yvan Le Bolloc'h. Pour le comédien de Caméra Café, aucun doute, "cette réforme est une petite arnaque". Il considère que la grève et ses perturbations sont un moindre mal.

"Une grève, ça coûte cher, et en premier lieu à ceux qui l'a font : les cheminots qui perdent entre 80 et 100 balles par jour. Le mouvement a commencé il y a plus de 15 jours, faites le compte. Donc une grève, ça fait mal, c'est chiant, ça fait perdre de l'argent à toutes et tous. Mais il vaut mieux un petit moment de galère que des années de misère", conclut-il.