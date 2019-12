Grève SNCF : les prévisions de trafic du lundi 23 décembre

publié le 22/12/2019 à 17:00

Les voyageurs de ce lundi 23 décembre sont désormais fixés. Selon la SNCF, 52% des 400.000 clients devant voyager lundi pourront circuler comme convenu, même si de légers ajustements d'horaires peuvent survenir sur 3% des trajets. La compagnie ferroviaire invite les 48% restants à échanger leur billet pour réserver une place dans un train dont la circulation est garantie.

Dans le détail, 59 % des TGV et Intercités seront supprimés. Au niveau des TER, 4 trains sur 10 seront en partance. Les régions les plus impactées par la grève sont la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et l’Occitanie, avec seulement 20% de leurs TER en circulation.

Du côté des Transiliens, 1 train sur 5 en moyenne circulera et 1 sur 4 pour les Intercités. Dans le réseau francilien, le trafic est également fortement perturbé pour les RER et notamment le A qui ne circulera qu'aux heures de pointe.

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 1 train sur 2. Axe Atlantique : 1 train sur 2. Axe Nord : 2 trains sur 5. Axe Sud-Est : 1 train sur 2. Intersecteurs : 1 train sur 5. Ouigo : 1 train sur 2.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 6 trains sur 10.

Bourgogne-Franche-Comté : 4 trains sur 10.

Bretagne : 5 trains sur 10.

Centre-Val-de-Loire : 4 trains sur 10.

Grand-Est : 4 trains sur 10.

Hauts-de-France : 4 trains sur 10.

Normandie : 3 trains sur 10.

Nouvelle-Aquitaine : 4 trains sur 10.

Occitanie : 4 trains sur 10.



Pays-de-la Loire : . 4 trains sur 10.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 3 trains sur 10.

Le trafic RER en détails

RER A - 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture



RER B - 1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.



RER C - 1 train sur 5 en moyenne. 2 trains par heure en heures de pointe sur les branches Paris-Austerlitz – Dourdan, ParisAusterlitz – Étampes et Paris Austerlitz – Massy. 1 train par heure entre Paris-Austerlitz et Juvisy en heures creuses.



RER D - Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-la-Ville uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gares de Creil et Chantilly.

Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches

Paris-Gare-de-Lyon – Corbeil et Paris-Gare-de-Lyon – Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.



RER E - 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Haussmann – Chelles.

Branche Villiers – Tournan : 3 trains par heure au départ de Paris-Est, desservant tous les arrêts de Rosny-Bois-Perrier à Tournan, uniquement en heures de pointe.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches



Ligne J - 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches



Ligne K - 1 train sur deux, desserte renforcée par un service de bus.



Ligne L - 2 trains sur 5 en moyenne sur les branches Paris-Saint-Lazare – Versailles et Paris-Saint Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche. 1 train sur 4 sur la branche Paris-Saint-Lazare – Cergy



Ligne N - 1 train par heure sur toutes les branches.



Ligne P - 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Paris-Est – Meaux. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté-Milon et Esbly ne sont pas desservies. La gare de Château-Thierry est desservie par 2 allers-retours TER.



Ligne R - 2 allers-retours Paris – Montargis.



Ligne U - 1 train sur 2.



Tramway 4 - Fréquence de 15 min sur toutes les branches, de 6h30 à 20h00.



Tramway 11 - Service normal.