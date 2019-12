Grève SNCF : les prévisions de trafic du dimanche 22 décembre

publié le 21/12/2019 à 19:22

La trêve de Noël désirée par le gouvernement n'aura pas lieu et la CGT appelle à poursuivre le mouvement contre la réforme des retraites, y compris pendant la période des fêtes. En conséquence, le trafic ferroviaire est fortement perturbé pour ce premier week-end des vacances, y compris ce dimanche 22 décembre.

La SNCF annonce qu'il y aura donc la moitié des TGV qui circuleront ce dimanche. Dans le détail, 1 train sur 2 circulera sur l'axe Atlantique, 2 trains sur 3 sur l’axe Sud-Est, 2 sur 5 sur l’axe Est et seulement 3 sur 10 sur l'axe Nord, qui est le plus touché par le mouvement de grève.

Par ailleurs 4 trains Ouigo sur 5 sont annoncés au départ et 3 trains Intersecteurs sur 10. Pour le reste, 30 % des TER et 20 % des Transilien seront en circulation. La SNCF prévoit également de faire rouler 1 train Intercités sur 4.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 22 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/yDaYe9t41z — SNCF (@SNCF) December 21, 2019

La SNCF a également annoncé la mise à disposition de 5 000 places dans 14 TGV ce dimanche 22 décembre pour les enfants voyageant seuls et victimes de l’annulation du service Junior et compagnie. Ces trains spéciaux partiront au départ de Paris pour sept destinations : Marseille, Lyon, Rennes, Lille, Strasbourg, Nantes et Bordeaux.

🔵 JUNIOR & CIE : 14 TGV SPÉCIAUX LE 22/12 🔵

✅ 7 A/R dédiés aux enfants voyageant seuls

✅ Les familles dont le billet a été annulé ont été ou seront recontactées

✅ Un dispositif équivalent sera assuré le 29/12

✅ Ouverture des ventes le 20/12 à 20h 👉 https://t.co/X7SKuiCdCl pic.twitter.com/imh4wZfQdC — SNCF (@SNCF) December 20, 2019

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 2 train sur 5. Axe Atlantique : 1 train sur 2. Axe Nord : 3 train sur 10. Axe Sud-Est : 2 train sur 3. Intersecteurs : train sur 10. Ouigo : 4 train sur 5.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 1 train et 4 bus de substitution sur 10 trains



Bourgogne-Franche-Comté : 1 bus de substitution sur 10 trains



Bretagne : 4 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Centre-Val-de-Loire : 4 trains sur 10.



Grand-Est : 4 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Hauts-de-France : 4 trains sur 10.



Normandie : 2 trains sur 10.



Nouvelle-Aquitaine : 1 train et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Pays-de-la Loire : 1 train et 2 bus de substitution sur 10 trains.



Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 2 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains.

Le trafic RER en détails

RER A - 3 trains par heure sur la branche Cergy entre 12h et 18h. 1 train par heure en dehors de ces périodes non interconnectées.



RER B - 1 train sur 3 toute la journée. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.



RER C - 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h entre Paris-Austerlitz et Brétigny et de Paris-Austerlitz à Massy. 1 train par heure entre 09h et 16h de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies



RER D - Nord : 1 train par heure de 11h à 20h sur la branche Paris–Villiers-le-Bel et 1 train toutes les deux heures sur la branche Paris-Nord–Orry-la-Ville

Sud : 1 train par heurede 12h à 20h sur la branche Paris-Gare-de-Lyon–Corbeil et 1 train par heure sur la branche Paris-Gare-de-Lyon–Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon



RER E - 1 train sur 3 sur la branche Haussmann–Chelles et 3 trains par heure entre Tournan et Paris-Est.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 2 trains sur 3 en moyenne. La liaison Creil–Persan–Valmondois–Pontoise est assurée en bus. Toutes les branches sont desservies



Ligne J - 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches.



Ligne K - 1 train sur 2 en moyenne.



Ligne L - 1 train sur 2 sur les branches Paris-Saint-Lazare–Versailles et Paris-Saint-Lazare–Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris-Saint-Lazare–Cergy n’est pas desservie.



Ligne N - 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches.



Ligne P - 1 train 3 sur la branche Paris–Chelles–Meaux. Les autres branches ne sont pas desservies.



Ligne R - 2 aller-retour Paris-Gare-de-Lyon–Montargis.



Ligne U - 1 train sur 2 toute la journée.



Tramway 4 - Fréquence de 15min de 6h30 à 20h.



Tramway 11 - Service Normal.