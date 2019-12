publié le 22/12/2019 à 13:52

Dans un premier temps suspendu à cause de la grève, le service Junior et Compagnie a finalement été rétabli ce dimanche 22 décembre. La SNCF a finalement annoncé ce vendredi 20 décembre mettre 14 TGV à disposition pour les enfants voyageant seuls. 5.000 places afin de ne pas priver plusieurs milliers d'enfants qui avaient prévu de prendre le train tout seuls pour rejoindre leurs familles pour les fêtes.



L'un de ces trains est parti ce matin de Paris. Bertrand Frachon, correspondant RTL à Lyon, les attendait à leur arrivée sur le quai. Impossibles de les manquer avec leurs casquettes blanches marquées à leurs noms, les enfants sont arrivés à bon port à la gare TGV de Lyon-Saint-Exupéry. Ils étaient attendus par des parents soulagés de pouvoir les récupérer pour les fêtes.

Réduction de 50% sur les tarifs des services

"Il y a tous les dix cousins réunis donc je pense qu'ils vont faire la fête et s'amuser. On est très soulagés", plaisante une femme venue récupérer ses enfants. "Quand on paie un service et qu'on prend 'des enfants en otage', c'est compliqué", déplore un autre usager. Des enfants âgés de 4 à 14 ans très contents de leur voyage et de ses retrouvailles familiales. "J'ai bouquiné un peu et fait un petit peu d'écran", confie un enfant content d'être arrivé. La SNCF a annoncé qu'elle appliquerait une réduction de 50% sur les tarifs du service.

À écouter également dans ce journal

Intempéries - Il ne reste plus que 6 départements en vigilance orange ce dimanche 22 décembre midi. La nuit dernière a pourtant été brutale dans le sud de la France. Une nouvelle tempête avec des vents très violents. Parmi les dégâts, on recense 95.000 foyers privés d'électricité.

Retraites - C'est une décision symbolique. Ce dimanche 22 décembre au soir, le chef de l'État a annoncé qu'il renonçait par avance à sa future retraite. Une pension de 6.220 euros mensuels. Il ne siégera pas non plus au Conseil constitutionnel, où les anciens présidents bénéficient, selon la tradition, d'une place rémunérée à vie 13.500 euros par mois.

Rugby - En sport, ce dimanche 22 décembre après-midi, le Stade Français reçoit la Section paloise. À suivre également à 16h50 Bordeaux-Bègles - La Rochelle. À 21h, c'est Toulon qui recevra Clermont.