C’était il y a 2 ans. L’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris après la stupeur et l’émotion mondiale, place à des travaux gigantesques. Le chantier du siècle pour tous les artisans et les entreprises qui y travaillent. Et la fin de la phase de sécurisation approche. Elle est prévue pour cet été. Elle précède la phase de restauration qui commencera juste après.

L’édifice n’est plus menacé, sauf énorme catastrophe, mais il y a encore des phases importantes à finaliser. Dans le détail, l’échafaudage extérieur qui avait été installé pour restaurer la flèche avant qu’elle ne s’effondre a été démonté cet automne. Un énorme point d’inquiétude a été levé, car sa fragilité menaçait l’ensemble. Désormais, un échafaudage de 27m de haut est en train d’être construit à l’intérieur pour permettre les opérations de sécurisation des voûtes, à hauteur du chœur, du transept et de la nef. C'est l'endroit précis du trou béant. Ce trou si fascinant lorsque l’on est à l’intérieur de la Cathédrale qui va bientôt être fermé.

Et pour le fermer, un parapluie gigantesque va être installé pour mettre hors d’eau la cathédrale. On ne verra plus le ciel et pour soutenir les voûtes, des dizaines de cintres, des énormes structure de bois sur-mesure, acheminées par des grues, sont en train d’être posées. Les pieds de gerbe, très abîmés, d’où part la flèche, doivent être consolidés. Des cordistes terminent d’évacuer des vestiges qui sont tombés pendant l’incendie sur les voûtes du transept. Du bois, du métal, des pierres. Un camion et un tuyau de plusieurs centaines de mètres vont ensuite aspirer toutes les poussières.

La flèche en cours de préparation

Ces derniers mois, les 8.000 tuyaux d’orgue ont été déposés pour être nettoyés. Deux chapelles ont été restaurées. Des chantier "témoins" vont être réalisés pour évaluer les méthodes, les techniques. Le temps passé pour établir un protocole pour les 24 autres chapelles de Notre-Dame et des centaines de chênes ont été coupés pour la future charpente de la flèche.

Les arbres les plus extraordinaires ont été sélectionnés : 250 ans, 35 mètres de haut, plus d’un mètre de diamètre. Mais il faut qu’ils sèchent. Rien ne commencera pour les charpentiers avant fin 2022-2023. Il faut aussi chercher les pierres les plus proches possible des originales. Pas seulement la couleur, mais la structure, leur résistance, leur souplesse.

Notre-Dame, c’est plusieurs chantiers en un. Tout doit avancer en même temps. De très nombreux métiers, des artisans aux mains d’or s’affairent, bien souvent dans l’ombre pour atteindre cet objectif un peu fou : rendre la Cathédrale au culte en avril 2024.