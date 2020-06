publié le 31/05/2020 à 19:42

"C'est une forme presque de renaissance aujourd'hui", a déclaré Anne Hidalgo ce dimanche 31 mai pour la réouverture du parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus d'un an après l'incendie, il s'agit d'un symbole fort pour la maire de la capitale. "Il faut être prudent, mais je pense qu'on est heureux de se retrouver dans ce lieu symbolique".

Les barrières ont été retirées et depuis 15 heures le parvis a officiellement été rouvert en présence de la maire de Paris, mais aussi du général Georgelin en charge des travaux et du cardinal Michel Aupetit. Ce dernier a assuré qu'"ouvrir le jour de la Pentecôte" est selon lui "un signe extraordinaire" et "une libération. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a quant à lui évoqué le "très beau symbole" de cette réouverture, qui constitue "une première étape pour retrouver Notre-Dame". Tous portaient des masques de protection contre le coronavirus lors de cette réouverture.

Depuis l'incendie, le parvis de la cathédrale devait rester fermé en raison d'importants taux de concentration au plomb. En raison de l'incendie du 15 avril 2019, le parvis et la rue du Parvis "ont subi une pollution au plomb qui a entraîné une fermeture immédiate du site", ont en effet rappelé le diocèse, la mairie de Paris et l'établissement chargé de la rénovation dans un communiqué.

Le chantier doit reprendre très progressivement

Après un "avis favorable" de l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France vendredi 29 mai, le préfet de police de Paris a autorisé la réouverture des deux lieux, ont-ils ajouté, précisant que des prélèvements et un nettoyage régulier seront effectués.

Des Parisiens sont venus spécialement pour l'occasion sur le parvis qui s'est rapidement rempli. "Notre-Dame, c'est notre emblème, plus que la Tour Eiffel. On voulait voir ce qui avait changé... On trouve qu'elle a rétréci", assure Stéphanie, bibliothécaire. "On voit Notre-Dame de loin depuis des mois, ça fait bizarre de revenir sur le parvis", confie quant à lui Paul, étudiant dans la capitale venu de Nouvelle-Calédonie.

Le chantier destiné à sécuriser Notre-Dame incendiée, suspendu à la mi-mars pour cause de coronavirus, doit reprendre très progressivement, avec toujours pour objectif de redonner vie à la cathédrale d'ici 2024.