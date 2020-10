Reconfinement : 3 conseils pour se préparer au télétravail

publié le 29/10/2020 à 15:35

"Restez au maximum chez vous". Face à une deuxième vague de la pandémie de Covid-19 qui frappe de plein fouet la France, Emmanuel Macron a prévu le mercredi 29 octobre un nouveau confinement. Ainsi, comme au printemps, le président de la République demande de travailler depuis chez soi, "partout où c'est possible, le télétravail sera généralisé", a-t-il annoncé.

Le télétravail présente certains avantages pour le salarié, à commencer par le temps gagné en évitant de se rendre jusqu'au bureau tous les matins et de revenir tous les soirs. C'est en moyenne 50 minutes de gagnées chez les Français et 1h10 plus précisément chez les Franciliens. C'est aussi des horaires plus souples et une baisse du stress au quotidien.

En contrepartie le télétravail peut rapidement mener à la solitude, la déprime ou des problèmes physiques comme le mal de dos, lié au manque d'ergonomie de son bureau personnel. Afin de ne pas se faire surprendre par ces inconvénients, il faut se préparer dès maintenant, tout d'abord à travers son espace de travail.

1. S'aménager un espace de travail

Télétravailler, c'est avant tout travailler chez soi. L'espace et le temps sont liés, alors pour parvenir à prendre du recul par rapport à son travail une fois la journée finie, il faut être capable de s'en éloigner physiquement.

Tout d'abord, évitez absolument de travailler sur votre lit. Cela paraît amusant les premiers jours, mais cela peut rapidement devenir nuisible pour votre santé, d'un point de vue mental comme physique.

Organisez-vous plutôt un bureau dans un espace calme, loin des distractions habituelles de votre domicile. Si possible, favorisez une pièce à part, totalement dédiée au travail comme une chambre d'amis inutilisée par exemple. Cela vous permettra de vous plonger dans votre travail une fois installé.

2. Vérifiez votre matériel

Afin d'être efficace chez vous, assurez-vous de posséder un bon matériel, adapté aux tâches qui vous seront confiées. Votre ordinateur personnel fonctionne-t-il correctement ?

Possédez-vous un siège suffisamment confortable pour rester assis dessus plusieurs heures ? Votre connexion internet est-elle fiable ? Possédez-vous une webcam ? Autant de questions qu'il faut vous poser avant qu'il ne soit trop tard.

Votre entreprise n'est pas contrainte par la loi de vous fournir tout ce matériel ou de prendre en charge les ces frais. En revanche, certaines conventions collectives peuvent prévoir cette obligation. Alors renseignez-vous et profitez-en pour demander à votre manager, si besoin, s'il peut vous fournir un ordinateur portable aux frais de l'entreprise.

3. Échangez avec vos collègues et votre manager

Si vous êtes contraint à vous mettre au télétravail en novembre, vous l'avez probablement déjà été au printemps dernier. Dans ce cas, remémorez-vous ce qui vous a déplu et pensez à ce que vous pouvez améliorer cette fois. Évoquez votre ressenti avec votre manager, proposez-lui des pistes pour que le télétravail se déroule au mieux.



Si vous n'avez jamais pratiqué de télétravail auparavant, n'hésitez pas à questionner à vos collègues ou vos amis qui en ont l'expérience. Cela vous permettra d'éviter de mauvaises surprises lors de votre première journée de travail depuis votre domicile.