Covid-19 : le télétravail est-il une fausse bonne idée ?

Le confinement a signé le début d'une nouvelle aventure : le télétravail. Dès les années 1990 et l'essor de fax, puis des ordinateurs et enfin d'internet, le travail à distance a été rendu possible, mais restait marginal. Avant l'épidémie de Covid-19, seuls 7 salariés sur 100 télétravaillaient.

Aujourd'hui, on compte 10 salariés sur 100 qui continuent de travailler de chez eux. Et ils sont souvent poussés par les entreprises. Pourquoi ? Car le télétravail permet de réduire les coûts. Moins de monde au bureau, cela signifie une baisse des charges. Le télétravail permet également de réduire l'empreinte carbone et offre une plus grande flexibilité aux salariés.

Mais certains souffrent du travail à distance. Pour Jean-Claude Delgènes, président de Technologia, cabinet spécialisé dans l'évaluation et la prévention des risques au travail, il faut limiter à deux jours par semaine le télétravail, au risque de nuire aux employés. Trop de travail à distance prive le salarié de la stimulation du groupe, indispensable à certains.

Mais le travers majeur du télétravail réside peut-être dans le fait qu'il peut constituer un frein dans la carrière professionnelle. Jean-Claude Delgènes rappelle que les télétravailleurs sont les premiers à subir les plans sociaux.

Dans ce troisième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, se demandent si l'avenir du travail sera à distance, et si oui, sous quelle forme. Jean-Claude Delgènes, du cabinet Technologia, spécialisé dans l'évaluation et la prévention des risques au travail, apporte son expertise.

