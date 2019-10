publié le 30/10/2019 à 11:31

L'Europe produit 30 millions de tonnes de déchets plastiques par an, dont seulement 17% sont réutilisés ou recyclés. Tels sont les chiffres effrayant publiés par l’Agence européenne de l’environnement. On parle pourtant énormément du plastique depuis quelques mois, des campagnes gouvernementales ont été lancées pour sensibiliser à cette pollution qui abîme notamment les océans.

Fini les pailles, on stoppe les touillettes dans les cafés, ce qui est bien car trop de gens confondaient touillette et cure dent, et la fameuse phrase "ah tu ne bois pas dans une gourde toi ? Je pensais que t'aimais tes enfants" est désormais un classique.

Des petites gestes qui ne suffisent pas à voir grand, puisque toujours selon le rapport, l'Europe manque encore de capacités pour réutiliser, recycler et collecter tous ses déchets plastiques, et se tourne donc vers l'export. En 2019, ce sont 150.000 tonnes dont le Vieux Continent s’est débarrassé à l’étranger. Et c’est bien le problème.



L'Europe jette ses poubelles dans le jardin du voisin

Les pays qui achètent ce plastique et qui le revendent ensuite recyclés. Malheureusement, beaucoup de déchets non-recyclables se retrouvaient dans cette masse, et la Chine a dit "stop" il y a deux ans, suivit cet été par la Malaisie. Alors on a pris un globe terrestre, on l’a fait tourner et notre doigt innocent à trouver de nouveaux pays pour notre plastique, comme la Turquie ou le Vietnam, des nations où les contrôles sont parfois très loin des standards européens.

Le mieux serait de gérer ça chez nous, mais ça prend du temps d’arrêter de jeter les poubelles dans le jardin du voisin.

Il faut que les fabricants accélèrent leur transformation vers des contenants moins polluant et arrête de tout faire peser sur le consommateur. Il faut des traités internationaux bannissant de plus en plus le plastique et la consigne plastique, que le gouvernement veut mettre en place au détriment des professionnels du recyclage qui n’en sont pas fans. On peut augmenter les incinérations de nos bouteilles pour fournir de l’énergie ... Bref ce sont des solutions avant que le plastique ne s’amoncelle à l’entrée de nos villes, de nouveaux monuments qui feront la joie de la prochaine Fiac.

Le plus : Les Français ne veulent plus d’animaux dans les cirques

Tel est le résultat d’une étude commandé par la SPA et la fondation Brigitte Bardot. 65% des personnes interrogées se disent défavorables à la présence d’animaux sauvages aux côtés des trapézistes et hommes canons. Ils s’inquiètent pour la santé des lions, tigre et autres éléphants notamment lors des longs trajets de ville en ville. Et puis il faut supporter les clowns...

La note : 16/20 pour l’abandon d’une piste de ski dans l’Oise

L’Oise, ces téléskis, ces restaurants d’altitude, cet air frais et tout ça à 400 kilomètres de la première montagne. Depuis 10 ans, le maire de Saint-Paul rêvait que sa commune devienne une station de ski, en construisant un complexe avec deux pistes indoor en neige artificielle.



C’est cette fausse neige qui a finalement rebuté l’entreprise de BTP en charge du projet, invoquant des problèmes environnementaux. Quand on veut que son quotidien sente la raclette, on est prêt à n’importe quoi ... Absurde quand tu nous tiens.

.