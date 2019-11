publié le 10/11/2019 à 23:12

La tendance est sans appel. Une étude sur 300 prairies et forêts allemandes entre 2008 et 2017 a montré qu'un tiers des espèces d'arthropodes, dont les insectes composent une grande partie, a disparu. Les chercheurs mettent notamment en cause les pratiques agricoles.

C'est une nouvelle étude de grande ampleur qui vient confirmer le cri d'alarme poussé par des scientifiques en février. Car au-delà du nombre d'espèces présentes, qui a diminué d'un tiers, la population globale dans ces mêmes lieux a, elle, chuté de 67%. "Le déclin a été similaire" quelle que soit la place dans la chaîne alimentaire, concerne tous les habitats et "a touché principalement des espèces rares", écrivent les chercheurs. Ceux-ci désignent une des raisons de ce déclin : l'agriculture et son impact au niveau des sols. Le recours aux pesticides et aux engrais de synthèse est régulièrement pointé comme responsable du déclin de la biodiversité.

Ces résultats viennent compléter une étude parue en 2017, sur une trentaine de zones et qui montrait que les populations d'insectes volants ont diminué de plus de 75% en près de trente ans en Allemagne. En France, "de rares données non encore publiées indiquent que l'effondrement des arthropodes est d'ampleur similaire à ce qui se produit en Allemagne", affirme le Monde.