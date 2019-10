Réchauffement climatique : des agriculteurs font pousser du coton en France

publié le 30/10/2019 à 05:06

Trois amis viticulteurs ont eu l'idée de faire des polos avec du coton français. Depuis trois ans, ils testent différentes variétés de coton et ils viennent de trouver la bonne, qui pousse à Montréal dans le Gers.

Ils en ont semé au printemps sur 14 hectares ont terminé leur récolte mardi 29 octobre. Le coton se ramasse avec une machine, une sorte de gros peigne, qui récupère les fibres blanches. Ils ont récolté presque trois tonnes, qui vont être filées dans les Vosges puis tricotées et transformées en polos près de Troyes dans l'Aube.

En principe, c'est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau et de pesticides. Mais ces agriculteurs qui connaissent parfaitement leur terre, ont fait pousser du coton sur un sol d'argile et de calcaire qui retient l'humidité. Avec la pluie régulière sur la côte Atlantique, ils n'irriguent jamais et refusent les pesticides, quitte à obtenir des rendements un peu plus faibles.

Une marque a été créée, Jean Fil. Tout est français donc évidemment plus cher. Les polos coûtent entre 95 et 120 euros, un produit haut de gamme. Mais c'est le prix pour porter un vêtement qui n'a pas trop pollué avec un bilan carbone raisonnable, selon les trois amis. Pour produire leurs polos avec du coton du Gers, ils ont calculé que la matière première faisait au total 2.000 kilomètres contre 40.000 pour un polo pas cher fabriqué en Chine avec du coton brésilien.