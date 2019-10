publié le 28/10/2019 à 05:11

La première école garantie air pur va voir le jour en Seine-Saint-Denis. Lundi prochain, 600 élèves du Raincy vont mieux respirer. Des travaux ont lieu pendant les vacances pour que dans une semaine tout soit prêt.

Des caissons, des sortes de climatiseurs, sont installés dans les couloirs des deux écoles. Ils vont aspirer l'air extérieur, le filtrer et le diffuser dans les classes, une opération gérée par le groupe Veolia. Dans la plupart des écoles en France, les analyses de l'air intérieur ne sont jamais très bonnes. Pour le vérifier, des capteurs ont été mis dans les classes depuis la rentrée. Il y avait bien des particules fines, des composés volatiles supérieurs aux normes.

Ces caissons installés vont filtrer l'air. Veolia a aussi un rôle de conseil auprès des enseignants et de la mairie pour qu'ils achètent des produits pour faire le ménage écolo, des peintures ou des meubles qui n'émettent pas de composés toxiques. Ce système coûte 5,5 euros par enfant. S'il est installé dans d'autres villes, et c'est prévu, le prix devrait baisser. Dans ces deux écoles tests, il va falloir attendre quelques mois pour vérifier, voir si les capteurs qui sont toujours dans les salles confirment que l'air est devenu presque pur.



Quelles sont les sources de pollution dans une classe ?

Il existe trois sources de pollution possibles dans une classe. Il y a l'air qui vient de dehors, qui pénètre dans le bâtiment donc qui est pollué par les particules fines des voitures. On trouve également les meubles et les revêtements sur les murs, sur le sol de l'école, qui peuvent dégager des substances toxiques. Enfin, il y a la respiration des enfants. Un endroit confiné, quand vous avez 30 enfants dans une classe, se remplit assez vite de gaz carbonique et des études ont montré que ça ralentit leur capacité d'apprentissage.