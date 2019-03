Open Food Facts : l'appli qui dresse le bilan carbone des produits alimentaires

publié le 25/03/2019 à 05:00

L'application Open Food Facts permet de calculer l'impact carbone des produits alimentaires. L'utilisation est très simple, il suffit de scanner le code barre du produit avec son téléphone dans les rayons du supermarché. Là, un petit CO2 apparaît : noir, rouge ou vert en fonction des gaz à effet de serre qui ont été émis pour la production du produit scanné.



Open Food Facts, comme d'autres applis, à l'image de Yuka, vous dit déjà si le produit est trop salé, trop sucré ou bourré d'additifs. Ces applications sont en train de devenir la terreur des industriels de l'agro alimentaire. On voit de plus en plus de gens dans les rayons des grandes surfaces en train d’éplucher les étiquettes avec leur portable.

Ce nouvel indicateur carbone n'est pour l'instant pas très nuancé. Il épingle surtout les produits à base de viande, mais il ne fait pas la différence dans une pizza entre une viande qui provient d'une vache qui a gambadé dans un pâturage et mangé de l'herbe ou qui est restée enfermée toute sa vie dans un bâtiment nourrie au maïs. Le bilan carbone n'est pas le même.

En fait, l'objectif des concepteurs de cette appli est de forcer les industriels à être plus transparents, à fournir ces informations et à améliorer leurs méthodes. Depuis plusieurs années Open Food Facts indique pour chaque produit le Nutri-Score. Eh bien certains fabricants de jambon, par exemple, qui avaient une mauvaise note, ont modifié leur recette pour en avoir une meilleure.



En aidant le consommateur à choisir, ces applications veulent aussi faire évoluer les fabricants.