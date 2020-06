Aplaventrisme, pétrichor, Covid (le ou la)... : bienvenue dans les dictionnaires 2021

publié le 06/06/2020 à 11:54

Quand sortent les éditions toutes neuves du Petit Larousse et du Petit Robert, je suis comme une folle. Ces deux petits bonshommes sont mes amis, mes doudous, mes livres de chevet, mes armes contre les fautes, bref, mes outils favoris. Sans dictionnaire, un correcteur n’est rien. Une correctrice non plus. Une correctrice sans dictionnaire, c’est un comédien sans texte, une voiture sans volant, un baiser sans moustache.

Car évidemment, un correcteur ne sait pas tout par cœur. Alors, quand les nouveaux "dicos" pointent le bout de leurs pages, le rituel veut que l’on aille vérifier quels sont les mots nouveaux. Autrement à quoi bon changer de dictionnaire ? Côté Larousse 2021, j’ai été particulièrement charmée par un néologisme inventé par les francophones d’Algérie : l’aplaventrisme, qui désigne "le fait d’adopter une attitude servile, de ramper devant ses supérieurs".

Quant au Robert 2021, il m’a enchantée en me faisant découvrir qu’il existe un mot pour désigner l’odeur délicieuse "qui se dégage de la terre lorsque tombe la pluie après une période sèche" : c’est le pétrichor. Merveilleux.

Féminicide

Moins réjouissant, mais signe des temps, le Larousse, quelques années après le Robert, a adopté le terme de féminicide, qui désigne le "meurtre d’une femme ou d’une jeune fille en raison de son appartenance au sexe féminin", un terme qui n’est pas reconnu par le code pénal.

Et les mots de la crise du coronavirus ? Les termes et les usages qui sont apparus pendant cette crise sont trop récents pour avoir été intégrés aux dictionnaires papier. Néanmoins, le Robert a été particulièrement malin de les intégrer dans ses versions numériques et dans son édition en ligne, où vous trouverez la définition de Covid, notamment.

Ah, et d’ailleurs, nous parlions du genre du Covid il y a peu. Eh bien, exactement comme je l’avais parié, le Robert dit "Covid : nom masculin ou féminin". Vous avez le choix. La définition étant "maladie infectieuse et contagieuse causée par un coronavirus". Avec les exemples "patients atteint du, de la Covid".

Le déconfinement est bien dans le dictionnaire

Le dictionnaire a aussi mis à jour sa définition du mot barrière, pour intégrer les "gestes barrières", et, pour les nombreux auditeurs qui m’ont écrit pour me poser la question, oui, on pourrait écrire "des gestes barrière" sans S à barrière, parce qu’on peut considérer que ce sont des gestes qui font barrière. Mais le Robert (et le journal Le Monde aussi, d’ailleurs) met un S aux deux termes, ce qui revient à considérer que ce sont des gestes qui sont des barrières. Les deux se défendent tout à fait.

Et, là encore, cela satisfera les amis des mots qui étaient perturbés que l’on utilise ce terme alors qu’il n’était pas les dictionnaires, le Robert en ligne a mis à jour son entrée "confinement" en intégrant son contraire : ça y est, le déconfinement est bien dans le dictionnaire. Youpi !