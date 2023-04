Quatre communes des Pyrénées-Orientales sont privées d'eau potable

Dans les Pyrénées-Orientales, les habitants de quatre communes se sont réveillés ce vendredi 14 avril sans eau potable. Du jamais vu dans ces villages du Conflent, c'est la toute première fois que la nappe phréatique est à sec. Pour pallier cette pénurie extraordinaire, les agriculteurs et les habitants ont dû s'adapter.

"On avait préparé un seau d'eau potable pour la cuisine ce matin. Les petits enfants, surtout, ont fait très attention, ils amènent de l'eau en bouteille à l'école", explique Jeanne, une habitante de Corbières. Une situation extraordinaire qui ne va pas s'arranger d'après cette mère de famille qui estime que "le manque d'eau va se faire sentir surtout au niveau de l'été quand il va y avoir des touristes".



Les habitants s'organisent

Heureusement, le syndicat des eaux a pu brancher son installation sur un forage agricole voisin plus profond. "Au moins, on a l'eau pour aller aux toilettes et pour se laver !", se réjouit Christophe, un résident de Corbières-les-Cabanes. Peu frileux, cet habitant ne craint pas de boire l'eau du robinet. "On ne risque que pas grand-chose, c'est juste des autorisations de la DDASS pour voir si elle est potable, si rentre dans les normes", selon Christophe.

Tous les ponts de cette zone enjambent des ruisseaux, devenus si secs qu'ils ressemblent à des sentiers herbus. "Je vois l'état des rivières, l'état des lacs, tout est vide", témoigne le pêcheur. Pour la saison estivale, est envisagé sur le littoral de pomper exceptionnellement dans les eaux fossiles datant du Pliocène. Ces eaux ont 5 millions d'années et sont nichées à plusieurs centaines de mètres de profondeur.



Des agriculteurs inquiets face à cette sécheresse exceptionnelle

Les agriculteurs aussi craignent pour leurs exploitations à Conflent. "On fait ce qu'on peut", se désespère Laurent, un agriculteur possédant un verger de pêches bio. "Je pense que le problème, c'est que s'il n'y a pas d'eau, ou s'ils ne peuvent pas avoir suffisamment d'eau pour essayer d'équilibrer l'arrosage goutte à goutte, ça va être une catastrophe au moment du grossissement des fruits, où il y a le plus besoin d'eau", souligne-t-il. "J'espère que ce ne sera pas tous les ans comme ça parce que là, c'est très grave, c'est catastrophique".

Les agriculteurs ont barré les accès à la nationale entre Perpignan et Vinça pour protester contre la mauvaise gestion de l'eau. Selon eux, en temps normal, le barrage de Vinça retient 27 millions de mètres cubes, contre seulement 5 millions actuellement. Pourtant, ni la pluie et ni la fonte des neiges ne pourra améliorer la situation.

