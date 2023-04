Énergie : Jean-Marc Jancovici détaille les conclusions de la commission d'enquête parlementaire

Crédit : ERIC LALMAND / BELGA MAG / BELGA VIA AFP

Une commission d'enquête, c'est un groupe de députés ou de sénateurs qui est doté de pouvoirs d'investigation élargis. Par exemple, un citoyen ordinaire ne peut pas refuser de se rendre à une convocation d'une commission d'enquête du Parlement. Cette commission a le pouvoir de se faire communiquer des documents qu'une simple mission d'information du Parlement, par exemple, n'a pas la possibilité d'avoir.

Au cours d'une mandature, chaque groupe politique au Parlement a un droit de tirage, c'est-à-dire qu'il a le droit d'avoir un certain nombre de commissions d'enquête sur des sujets qu'il choisit évidemment. Et là, c'est Les Républicains qui ont usé de leur droit de tirage pour avoir une commission d'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur les dernières décennies parce qu'ils considèrent que nous avons perdu de la souveraineté et de l'indépendance énergétique.

Dans le résumé, la commission d'enquête conclut que la France a un défaut de planification énergétique sur des durées pertinentes, ils recommandent au moins 30 ans. Mais en fait 30 ans, c'est vraiment le seuil bas. Il faut aller au-delà, ce qui est très difficile dans un pays dans lequel on a des possibles alternances politiques tous les cinq ans.



La libéralisation du marché a fait beaucoup de mal à notre système

La commission conclut que le lien entre l'expertise et la décision politique n'est pas suffisamment bon. Les politiques décident trop souvent sans avoir une idée claire de la technique du sujet sous-jacent. La commission conclut que la libéralisation du marché électrique a fait beaucoup de mal à notre système. Et elle conclut qu'on a eu tort sur les 20 dernières années, d'opposer le nucléaire aux énergies renouvelables, alors qu'il aurait fallu mettre les deux du même côté de la barrière contre les énergies fossiles.

On a donc perdu beaucoup de temps à nous occuper d'une opposition qui, en fait, n'est pas fructueuse parce que ce n'est pas celle-là qu'il faut avoir en tête. Il y a 150 heures d'auditions vidéos qui sont en libre accès sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Ce sera peut-être une mine pour les chercheurs et tous les gens intéressés.

