Sécheresse : comment récupérer l'eau de pluie pour la réutiliser

Le doux son de la pluie... qui est revenu. Mais les niveaux des nappes phréatiques restent bas et la sécheresse menace. Certaines astuces permettent d'économiser, de récupérer et de réutiliser la précieuse eau de pluie. Chaque jour, nous consommons en moyenne 148 litres d'eau, dont seuls 7 % sont destinés à la consommation, pour la cuisine et pour boire. Pour l'hygiène qui représente 40% de notre consommation, il faut tout de même une eau propre même si elle n'a pas besoin d'être potable à proprement parler.

Si vous possédez une maison, vous pouvez récupérer de l'eau de pluie en la stockant dans une cuve l'eau qui ruisselle sur votre toit et dans vos gouttières. Néanmoins, la loi encadre la réutilisation de cette eau et en toute circonstance, il ne faut pas l'utiliser pour l'alimentation, c'est strictement interdit pour des raisons sanitaires. Il faut aussi que le toit sur lequel l'eau va ruisseler soit inaccessible, il ne doit pas être un lieu de vie.

Si vous remplissez cette condition, vous pouvez utiliser l'eau de pluie à l'extérieur de la maison pour arroser votre jardin ou laver votre voiture. Pour l'utiliser à l'intérieur de chez vous, il est obligatoire de vérifier que ce même toit ne contient pas d'amiante ou de plomb, auquel cas, il est strictement interdit d'utiliser l'eau à l'intérieur. Si ça n'est pas le cas, l'eau de pluie peur vous servir à remplir votre chasse d'eau et laver vos sols.

Les gestes simples pour économiser l'eau chez soi

Pour aller plus loin, vous pouvez également veiller à diminuer votre propre consommation d'eau, en préférant les douches aux bains par exemple, puisqu'ils consomment 5 à 6 fois moins, et ça allégera votre facture. Ensuite, quelques petites installations très simples, comme un mousseur sur vos robinets afin de réduire de moitié le débit d'eau ou encore des chasses d'eau à double commande, vous permettront de réaliser des économies.

Pour les jardiniers en herbe, pensez à utiliser votre eau de cuisson pour arroser vos plantes. De plus, l'eau du riz, des pâtes et des légumes sont très bénéfiques pour la végétation. Attention toutefois à l'eau des pommes de terre, remplie d'amidon, qui sert de puissant désherbant.

