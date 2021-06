Bourse de Paris : pourquoi le CAC 40 atteint un niveau record

publié le 02/06/2021 à 12:02

Et le CAC 40 qui a atteint mardi 1er juin les 6.500 points. Un record depuis 20 ans. On a rebondi plus haut qu'avant la crise de la Covid-19 avec une progression de l'indice de 17% depuis le début de cette année.

Et on flirte même avec les records historiques depuis la création du CAC en 1987. Son acronyme CAC signifie "Cotation Assistée en Continu", un indice qui avait été mis en place par un autre CAC, la Compagnie des Agents de Change. Depuis 1987, on a atteint deux fois seulement le niveau de mardi... Le record absolu étant septembre 2000 à 6.922 points, juste avant l'explosion de la bulle internet.



Pourquoi cette euphorie actuelle ? D'abord, on revient de loin avec le sentiment d'être des highlanders sur les marchés. On a gagné 70% depuis mars 2020 lors du premier confinement. Il y a un an, à la même période, la plupart des entreprises cotées n'avaient dégagé aucun profit.

Toutes les valeurs boursières ne progressent pas Martial You Partager la citation





Depuis, il y a eu les campagnes de vaccination et un redémarrage en trombe de la Chine qui croît à plus de 18% depuis le début de l'année au point d'occasionner des ruptures d'approvisionnement sur de multiples produits, matières premières, semi-conducteurs. Et ça, pour les marchés, ça veut dire qu'il y a de la tension sur la demande qui va durer et donc de la croissance pour plusieurs mois.



Toutes les valeurs boursières ne progressent pas. C'est d'ailleurs intéressant car ça donne une bonne photo de notre économie. Ce qui repart très fortement, c'est le luxe... Un secteur qui a su s'adapter aux ventes sur internet pendant le confinement et qui profite du redémarrage de la Chine. En revanche, l'aéronautique est toujours dans le rouge et ça durera tant que les voyages en avion seront limités ainsi que les exploitants de grands centres commerciaux comme Westfield Rodamco qui n'ont pas encore retrouvé les ouvertures habituelles.

Je ne pense pas qu'on soit face à un risque de bulle spéculative Martial You Partager la citation





Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la crise ou bien qu'il y a un risque de bulle ? Il y a sans doute un peu trop d'euphorie comme sur les terrasses... La bourse se déconfine et il y a du rattrapage dans l'air. Mais je ne pense pas qu'on soit face à un risque de bulle spéculative et donc d'explosion des marchés dans quelques mois.

Il faut bien se rendre compte qu'il y a énormément d'argent qui a été créé ces derniers mois par toutes les banques centrales du monde pour financer les plans d'urgence. Les banques centrales ont "créé" 10.000 milliards de dollars d'argent nouveau... de l'argent quasi gratuit. Donc maintenant, les investisseurs cherchent où placer cet argent et ça alimente les marchés financiers.

D'ailleurs, les Français ne s'y sont pas trompés : 142 milliards d'épargne supplémentaire pendant l'année car on ne pouvait pas consommer... c'est de l'argent en surplus qu'on cherche à investir là où c'est le plus dynamique. Donc à la bourse. On a enregistré au cours des derniers mois 410.000 actionnaires de plus à la bourse de Paris. Et puis, il y a maintenant le spectre de l'inflation : on atteint 2% en zone Euro qui va refroidir un peu le moteur.

Le Plus : la vente de Lapeyre se précise

L'enseigne de menuiserie sera bientôt vendue par sa maison-mère le groupe Saint-Gobain. Le groupe emploie 3.500 salariés et passera sous le pavillon du fonds d'investissement allemand Mutares.

La Note : 19/20 au cinéma

Parce que ça fait plaisir, les chiffres de fréquentation des salles obscures ne cessent d'augmenter... Malgré une jauge à 1/3, on est à 3 millions d'entrées depuis la réouverture.