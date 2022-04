"Le jour du vote, au Touquet, en 2017, un homme m'a affirmé : 'vous allez subir la malédiction de l’Élysée !'", raconte Brigitte Macron. "Mais je n’ai pas vécu ce qu’on m’avait dit, ce n'est pas l'enfer". "Même si, bien sûr, il y a des contraintes (...) je suis prête" à rester cinq ans de plus en cas de victoire le 24 avril, ajoute-t-elle. La phrase est donc claire, l'expérience des cinq premières années dans le palais présidentiel n'a pas été (trop) pénible pour Brigitte Macron.

L'ex-prof de français, qui vient de fêter ses 69 ans, tire même un bilan positif de ces cinq années, durant lesquelles elle a "réussi à agir" pour des causes qui lui tiennent à cœur : les hôpitaux, les élèves décrocheurs, la thématique du handicap et celle de l'enfance. D'autant qu'Emmanuel Macron a dû recevoir son aval pour être candidat à sa réélection. Sur RTL, au début du mois d'avril, il avait assuré avoir reçu son accord avant de présenter officiellement sa candidature.

Même si, en décembre dernier, elle avait réfuté toute intervention dans sa décision. "On parle énormément de tout, mais dans le cadre de la présidentielle, en aucune manière je n'essaie de l'influencer. Jamais. Parce que c'est l'histoire entre les Français et un homme", a-t-elle expliqué sur TF1 en décembre.

Une première dame touchée par les rumeurs des réseaux sociaux

Lors de ses premiers pas en 2017, Brigitte Macron avait choisit de s'investir dans les sujets qui émergent dans l'abondant courrier qui lui est adressé, capteur des angoisses du pays. Un flot qui n'a cessé de croître en cinq ans. Selon l'un de ses collaborateurs, 100.000 lettres lui ont été adressées durant le quinquennat.

Depuis 2017, Brigitte Macron ne s'est pas privée de réformer le palais de l'Élysée. Ainsi, elle a supervisé le "coup de jeune" donné au palais de l’Élysée en modernisant le mobilier et la décoration, des travaux d'ampleur.

Populaire en France comme à l’étranger, Brigitte Macron a subi des campagnes de dénigrement, comme celle affirmant qu'elle était un homme. En février, elle a lancé une action pénale contre ses auteurs. "Je crains la violence, je crains la haine, je crains aussi cette espèce de crescendo permanent. On va de plus en plus loin", déplorait-elle sur TF1 en décembre.