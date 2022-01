Anti-macronisme virulent, idéologie d'extrême-droite et relents transphobes... Une fausse information circulant sur les réseaux sociaux a mis en doute l'identité de genre de Brigitte Macron. Selon son avocat joint par l'AFP Me Jean Ennochi, la première dame "a décidé d'engager des procédures, c'est en cours".

Invitée de RTL ce vendredi 14 janvier, Brigitte Macron a expliqué avoir dans un premier temps "regardé cela d'un peu loin", avant de "s'être rendue compte qu'ils étaient en train de bouleverser [sa] généalogie". "Ils avaient changé mon arbre généalogique", rappelle-t-elle. "Les trois quarts de la famille c'était bien, et on arrive à mes parents, et je suis mon frère. Là, on touche à la généalogie de mes parents. C'est impossible", raconte-t-elle.

Elle pointe ainsi trois niveaux de responsabilité. "Le premier niveau, ce sont les émetteurs (...) Ensuite, il y a ceux qui relaient et amplifient. Et ensuite, il y a les hébergeurs", explique la première dame.

Et d'ajouter : "Si je ne fais rien alors que cela fait quatre ans que je lutte contre le harcèlement, je ne sui pas audible. On va me dire : 'Vous ne faites rien'. J'ai mis 5 jours et demi pour faire supprimer ces contenus, avec un avocat rompu à l'exercice. C'est trop compliqué", a-t-elle déploré.