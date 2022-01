INVITÉE RTL - Pièces jaunes : "C'est important d'apprendre la solidarité dès que l'on est petit", dit Brigitte Macron

"Des enfants qui donnent aux enfants". Invitée de RTL le 14 janvier dernier, Brigitte Macron veut inciter les Français à la créativité avec la construction des tirelires. "C'est tellement important d'apprendre la solidarité dès que l'on est petit", estime la première dame. Elle raconte ainsi avoir "la joie des enfants" et notamment celle d'un garçon de 3 ans. "Il m'a dit : 'Les pièces, c'est pour payer des doudous'. Je lui ai dit : 'On paiera des doudous avec tes pièces'", a-t-il expliqué.

Difficile d'évoquer l'opération Pièces Jaunes sans évoquer la crise à l'hôpital. "C'est d'autant plus compliqué que pendant la crise Covid, surtout lors du premier confinement, personne n'avait le droit d'être dans les chambres. On ne voyait plus les associations, et Dieu sait si l'hôpital sans les associations, c'est très difficile (...) C'est tellement essentiel que la vie rentre à l'hôpital et qu'on ne soit pas coupé de la vie", ajoute la première dame.

"Je pense que c'est absolument essentiel pour soigner les enfants", conclut-elle.

Comment participer à l'opération Pièces Jaunes

Cette année, tout peut devenir une tirelire Pièces Jaunes. Les écoles, les familles, les hôpitaux, les associations et les entreprises seront invités à créer leur tirelire avec leur propre contenant. Pour décorer les tirelires, la Fondation des Hôpitaux diffusera

dans les bureaux de Poste, dans la presse quotidienne régionale et dans la presse jeunesse des planches de stickers aux couleurs de la campagne.



Si vous n’avez pas de sticker à coller sur votre tirelire, ce n’est pas grave. Rapportez tout de même vos pièces à la Poste avant le 5 février 2022. Vous pouvez également rapporter vos pièces dans les bornes Coinstar en hypermarchés. Et si vous n’avez pas de monnaie, l’opération Pièces Jaunes est aussi digitale. Vous pourrez faire un don en ligne (piecesjaunes.fr), par sms (envoyez DON au 92111) ou encore créer une cagnotte en ligne sur notre site internet.