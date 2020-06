Pourquoi parle-t-on de bugs en informatique ?

publié le 31/05/2020 à 08:46

C'est une question que l’on s’est tous posée plusieurs dizaines de fois au moins : pourquoi parle-t-on de bug en informatique ? Voici 3 propositions de réponse :

1) C’est l’acronyme anglais de « Bit Unit Generator », un composant qui tombe souvent en panne.2) C’est le nom de l’ingénieur qui a fait la première erreur de programmation.

3) La première panne d’ordinateur a été provoquée par un insecte (bug en anglais), qui a provoqué un faux contact.

La bonne réponse est la réponse 3 ! L’origine du mot "bug" remonte au tout début de l’informatique, pendant la guerre. À l’époque, on ne parlait pas encore vraiment d’ordinateur, mais de calculateur.



En 1944, le calculateur américain Eniac occupait un immeuble complet. Mais il était beaucoup moins puissant qu’un smartphone d’aujourd’hui. Pour fonctionner, l’Eniac utilisait des centaines de relais électromécaniques et près de 20.000 lampes, comme celles que l’on utilisait dans les vieux postes de radio ou les vieux téléviseurs.



L'effet papillon... de nuit

Un jour, l’Eniac tomba en panne et obligea les ingénieurs à chercher au milieu de tous ces composants celui qui défaillait... jusqu’à ce que l’un d’entre eux découvre un papillon de nuit grillé dans un relais. En se fourvoyant là, attiré par la lumière et la chaleur, il avait provoqué un court-circuit, et la panne de l’ordinateur, ou plutôt, du calculateur.

Le père de l’Eniac indiqua alors dans le carnet d’entretien du calculateur "premier insecte trouvé", ce qui en anglais s’écrivait littéralement "first bug found". Son équipe et lui prirent ensuite l’habitude de parler de bug à chaque panne inexpliquée de l’Eniac, même si aucun insecte n’en était responsable.

Que faire en cas de bug ?

Le meilleur conseil que l’on puisse donner est de redémarrer l’ordinateur ! Trop souvent des utilisateurs de smartphone ou d’ordinateur tentent coûte que coûte de les utiliser alors qu’ils répondent mal ou font n’importe quoi. Pourtant, dans 9 cas sur 10, un simple redémarrage suffit à remettre tout en place.