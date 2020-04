Confinement : quid des élèves qui n'ont pas d'ordinateurs ?

publié le 04/04/2020 à 16:49

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le ministère de l'Éducation nationale fait le choix du contrôle continu pour le baccalauréat 2020. Il n'y aura donc pas d'épreuves en juin à cause du coronavirus. Et plus généralement, le troisième trimestre continue pour tous les élèves de France, à la maison. Mais comment faire dans ces familles où les parents n'ont pas les moyens d'acheter un ordinateur ?

Denis Szalkowski, informaticien et maire de Saint-Éloi-de-Fourques dans l'Eure, appelle toutes les entreprises à faire don de leurs vieux ordinateurs au lieu de les jeter. Des milliers seraient récupérables : "Travailler avec un smartphone ou une tablette pour un enfant, pour suivre ses cours, que ce soit en primaire, collège ou lycée, c'est tout simplement impossible. J'ai donc lancé un appel aux informaticiens, pour qu'ils se bougent aussi. Parce que la clef elle est là : on peut accompagner les gens, c'est un geste de solidarité. C'est le numérique qui va nous permettre de continuer à fonctionner malgré tout pour pouvoir passer cette période de crise et de confinement", déclare le maire de Saint-Éloi-de-Fourques au micro de RTL.