publié le 23/05/2020 à 06:17

Une question que l’on s’est tous posée des milliers de fois au moment d’envoyer un e-mail : pourquoi y-a-t-il un @ dans les adresses mail ? Voici les 3 suggestions :

1. C’est le logo de la société Arobase qui a inventé le courrier électronique.

2. Ce caractère moyenâgeux était présent sur les claviers, mais n’était quasiment plus utilisé, comme le &.

3. C’est un dessin fait sur une nappe par le créateur d’Internet pour désigner le destinataire d’un message.

La bonne réponse est la réponse 2 ! On doit l’arobase que nous utilisons tous les jours dans les adresses mail, mais aussi pour interpeller les gens dans tout un tas de messageries comme Twitter ou Messenger à Ray Tomlinson, un ingénieur américain. Il est considéré comme le père – ou l’un des pères – des messages électroniques.



Avec ses collègues, il a conçu un système de communication entre ordinateurs pour, à l’époque, échanger des bouts de programme, pour pouvoir les faire tester par les autres. Mais très vite, il se rendit compte qu’il fallait un moyen de désigner, dans ses messages, non seulement le destinataire, mais aussi le lieu où le message devait arriver, en quelque sorte, la boîte aux lettres ! À l’époque, la destination, c’était un autre ordinateur du réseau de l’entreprise.

Un caractère qui existe depuis très longtemps

Il chercha donc un symbole permettant d’associer les deux informations indispensables pour acheminer un message, à savoir : le destinataire et la destination. C’est là qu’il pensa à utiliser le @ ou arobase, qui ne servait plus à rien et se trouvait pourtant sur les claviers des ordinateurs ! Forcément parce que l’arobase c’est un caractère très ancien en fait il existait depuis très longtemps. On trouve sa trace au Moyen-Âge dans des manuscrits recopiés à la main par des moines copistes. Et puis il est tombé en déshérence. Le choix de Ray Tomlinson était en tout cas d’autant plus pertinent que le @ se prononçe "at" en anglais, ce qui signifie "chez".

Que faire quand des mails ne veulent pas partir ?

Il faut ajouter dans les serveurs d’envoi de votre ordinateur ou de votre portable le serveur de votre fournisseur d’accès. Il est très facile à trouver sur Internet : c’est toujours smtp@operateur.fr : cela donne smtp.sfr.fr, smtp.free.fr, smtp.orange.fr etc etc.