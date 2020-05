Pourquoi les poules ne peuvent pas voler ?

publié le 24/05/2020 à 06:31

On sait que beaucoup de citadins se sont mis au vert à la campagne à l’occasion du confinement et ont découvert la Nature, depuis quelque temps aussi des communes tentent de réduire les déchets alimentaires en distribuant des poules à leurs habitants volontaires. Mais pourquoi ne peuvent-elles pas voler ? Voici les trois propositions.

1. Parce que leur poids est supérieur à ce que leurs muscles peuvent supporter.

2. On entrave les ailes des poules à l’âge d’un mois pour les empêcher de s’enfuir en s’envolant.

3. Parce que les poussins, séparés très tôt de leurs parents, n’ont pas le temps d’apprendre à voler.

La bonne réponse est la réponse 1 ! En réalité, les poules peuvent voler, mais ni très loin, ni très haut. Ceux qui ont des poules dans leur jardin en ont surement découvert une, un jour, posée sur le grillage de l’enclos, à 1m50 du sol. C’est globalement le maximum de ce qu’elles peuvent faire. En réalité, si les poules ne volent pas, c’est à cause de l’évolution et de la domestication par l’homme.

Peut-on donc dire qu'elles volent ?

L’évolution leur a donné de grandes aptitudes pour la course (grâce à leurs trois doigts sur chaque patte, ce qui leur permet de fuir face à l’ennemi, et de changer brusquement de direction. Accessoirement, leurs pattes leur permettent de déterrer les vers de terre. Bien sûr, les poules ont des ailes, mais elles ont du mal à voler parce que leur poids est supérieur à ce que leur musculature peut supporter. Résultat, elles peuvent voler sur quatre ou cinq mètres maximum, au ras du sol, en battant frénétiquement des ailes. Voler, ce n’est pas faire des bonds, vous aussi vous pouvez faire des bonds. Voler, c’est pouvoir planer, et faire supporter le poids de son corps par ses ailes déployées, sans avoir à faire “flap flap” en permanence.

Comment savoir si un oeuf sorti du frigo est dur ou non ?

Simple : faites-le tourner sur lui-même ! s’il est dur, il tourne à toute vitesse. s’il est frais, impossible ! comme l’intérieur est liquide, cela bloque la force centrifuge...