Pourquoi ne pas se laver tous les jours est bon pour notre porte-monnaie et notre santé

Pour tordre le cou à cette légende qui veut que les Français soient tous sales, selon une étude IFOP, 76 % d’entre eux affirment se laver entièrement tous les jours. Malheureusement, les 24% restants se donnent rendez-vous tous les jours dans les transports en commun. C’est quasiment pareil que les Allemands (77 %), mais mieux que les Anglais (68 %), et que les Italiens (53 %).





Une douche, c’est autour de 57 litres d’eau. Cela équivaut à 40 % de celle qu’on utilise tous les jours. Et je ne vous parle même pas du bain, là c’est 150 à 200 litres. De l’eau qu’il faut chauffer évidemment. La facture annuelle d’une douche quotidienne tout compris, c’est autour de 220 euros par personne. Pour une famille de 4 personnes, ça approche vite des 1000 euros. De toute façon, se doucher tous les jours, ce n'est pas bon. C’est même déconseillé par les dermatologues.





La peau est auto-nettoyante. À sa surface, il y a une sorte de fine pellicule protectrice, un mélange d’eau, de kératine, de sébum, de cellules de peau morte et de sueur qui s’appelle le film hydrolipidique. C’est la première barrière contre les bactéries, la pollution, les frottements et aussi, ça peut sembler paradoxal, les mauvaises odeurs. Ce film garde notre peau saine et la protège. Chaque douche fait disparaître 50 à 80% de ce film. Et comme il lui faut minimum 24 heures pour se reconstruire, si on se lave tous les jours, voire plusieurs fois par jour, il n’arrive pas à suivre.





Cela peut donner la peau sèche voire de l’eczéma. Donc, à moins d’avoir transpiré à cause du sport ou d’un coup de chaud, une toilette de chat quotidienne, c’est-à-dire aisselles, parties intimes et entre les orteils est largement suffisante. La totale, les dermatologues estiment que deux à trois fois par semaine, c’est largement suffisant. En évitant de se frotter comme un malade et si possible avec un produit nettoyant doux au PH neutre.

