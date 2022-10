Une nouvelle bactérie mangeuse de chair sévit en Floride

Crédit : SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

L'ouragan Ian, qui a fait au moins 102 morts en Floride, a eu de nombreuses répercussions. Parmi elles, une hausse des infections de "Vibrio vulnificus", que l'on appelle la bactérie "mangeuse de chair".

Soixante-cinq cas et onze décès ont été enregistrés cette année - contre 34 cas et dix décès signalés dans tout l'État en 2021 -, selon le département de Santé du comté de Lee. La bactérie vit dans l'eau chaude et saumâtre. Ces infections, provoquées par l'accumulation de points d'eaux stagnantes, sont très présentes durant les inondations, détaille Slate, jeudi 20 octobre.

Cette bactérie naturelle contamine principalement l'homme par la consommation de coquillages insuffisamment cuits ou par des blessures cutanées. Elle provoque divers symptômes, selon CNN : crampes abdominales, nausée, diarrhée, vomissements, fièvre et frissons. Et dans certains cas, le Vibrio vulnificus peut entraîner des infections sanguines, des éruptions vésiculeuses, menant à une amputation ou à la mort.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info