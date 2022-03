Douche froide : qu'est-ce que la méthode Wim Hof ?

Arrêter les douches chaudes pour ne prendre que des douches froides. Un geste impensable, qui a pourtant un effet très positif, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur votre bien-être. Telle est l'une des prescriptions de la méthode Wim Hof, basée sur la respiration, la méditation et le dépassement de soi.

Cette méthode a été développée par le Hollandais Wim Hof, âgé aujourd'hui de 62 ans, et surnommé "Iceman" (l'homme de glace) pour son incroyable résistance au froid. En 2007, il était notamment parti à la conquête de l'Everest en short et en sandales et avait dû abandonner à 7.400 mètres d'altitude. Wim Hof se met régulièrement en scène dans des vidéos sur Youtube, plongé plusieurs heures dans des bains remplis de glace.

Les bienfaits du froid sur notre corps ne sont plus à prouver, en témoigne le développement de la cryothérapie, utilisée dans le processus de récupération de nombreux sportifs professionnels.

Comment s'y mettre ?

Il est d'abord important de rappeler que la méthode Wim Hof n'est pas à proprement parler basée sur des études scientifiques. Elle est seulement le fruit de l'expérimentation de l'alpiniste. Pour ressentir les bienfaits de cette méthode, inutile d'exposer son corps à de pareilles températures extrêmes, ou d'exécuter les exercices de respirations aussi poussés préconisés par le Hollandais, qui peuvent parfois se révéler dangereux.

Une douche froide dès le matin peut paraître une épreuve insurmontable pour certains, alors comment s'y mettre ? Il est conseillé de prendre 5 à 10 minutes avant la douche, en position assise, pour poser sa respiration afin de ralentir son rythme cardiaque. Si vous venez de commencer cette méthode, ne passez pas tout de suite à la douche glacée. Vous pouvez commencer par une eau tiède et baisser la température progressivement. À terme, vous pourrez directement vous doucher à l'eau froide.

Les douches façon Wim Hof sont des douches express et progressives : 30 secondes la première semaine, 45 secondes la suivante, puis une minute. Croyez le, une minute sous une eau très froide, c'est long.

Quels bienfaits sur le quotidien ?

Nous avons testé la douche froide pendant 1 mois et le résultat est vraiment bénéfique. À l'instar de la cryothérapie, le choc thermique brutal provoque instantanément une libération dans le cerveau d’endorphines, ces hormones du bien-être. Cela permet de réduire votre stress et dans l'effet immédiat, une douche froide vous donne un vrai coup de fouet. Vous êtes pleinement réveillé et en pleine conscience pour attaquer votre journée.

Après avoir été en contact plusieurs secondes avec de l'eau froide, votre corps va également se réchauffer. Malgré cette sensation de chaleur, pensez à bien vous couvrir si vous sortez, notamment en hiver. Au bout d'un mois, nous avons également pu observer, comme le prévoit la méthode Wim Hof, une meilleure adaptation aux faibles températures extérieures, ainsi qu'une meilleure qualité de sommeil. L'autre bienfait vanté par cette méthode est une amélioration du rythme cardiovasculaire, difficilement observable après un mois et sans suivi médical poussé.

À ce propos, la technique Wim Hof restant basée sur des pratiques ésotériques, il est recommandé de ne pas vous infliger de chocs thermiques trop importants et de consulter votre médecin traitant pour toute demande plus approfondie sur le sujet.