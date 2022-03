Pourquoi les États-Unis vont libérer 2 milliards de moustiques génétiquement modifiés

Lâcher deux milliards de moustiques dans la nature pour diminuer leur population : une idée pas si saugrenue d'une entreprise américaine. Depuis plusieurs années maintenant, des entreprises tentent de nouvelles manières de diminuer la population de moustiques, autre que les insecticides et l'assèchement des zones humides.

Des entreprises américaines, comme Google, ou le Britannique Oxitec ont déjà opéré des lâchers de moustiques OGM ces dernières années. Voyant que cela a permis de limiter leur population, le Britannique Oxitec a décidé de passer d'un lâcher de 750 millions à deux milliards de moustiques.

Ces moustiques ne sont que des mâles de l'espèce Aedes aegypti, baptisée OX5034 par les scientifiques. Le but est qu'ils se reproduisent avec des femelles, qui donneront naissance à des larves non-viables. Ces larves mourront toutes avant l'âge adulte, empêchées par les gênes du mâle de produire une protéine nécessaire à leur développement.

Une avancée pour la protection de l'environnement

D'après les scientifiques, ce lâcher de moustiques serait sans danger pour l'environnement. Cette méthode est même moins risquée que le fait d'assécher les zones humides où prolifèrent les moustiques, ou la pulvérisation d'insecticides qui tuent aussi des insectes non nuisibles comme les abeilles.

Cette technique réduirait drastiquement la population de moustique, sans l'éradiquer totalement, ce qui supprimerait un maillon de la chaîne alimentaire. Cette modification génétique ne serait pas non plus néfaste pour l'alimentation de leurs prédateurs, comme les oiseaux et les chauves-souris, puisqu'elle ne contient aucun produit cancérigène. De plus, ces moustiques ne représentent aucun danger pour l'humain, étant donné qu'il ne s'agit que de mâles et que seules les femelles piquent.

La société britannique cherche à développer cette technologie chez d'autres espèces de moustiques, notamment celles qui transmettent des malades dangereuses comme la malaria, le paludisme ou zika.