Une première depuis 400 ans : deux castors barbotent paisiblement dans les eaux de Londres, en Angleterre. Deux mammifères ont été réintroduits, un mal et une femelle de deux ans chacun. Les castors étants monogames et vivant en moyenne douze ans, ils se reproduiront ensemble pour les dix prochaines années, avec en général une portée par an de trois ou quatre petits.

Le petit couple a été relâché dans une enceinte de six hectares de la Forty Hall Farm, une ferme éducative du grand Londres. Le but est de consolider les écosystèmes dans les villes de la banlieue de Londres. En effet, les castors sont souvent qualifiés "d'ingénieurs de la nature." Selon le chef-adjoint du conseil local, Ian Barnes, "en explorant des techniques de gestions naturelles des inondations comme ce projet avec les castors, nous pouvons réduire le risque de dégâts causés par les inondations (…) protégeant aussi des centaines, voir des milliers de foyers." Leurs barrages seraient également de très bons filtres pour la qualité de l'eau des rivières et le développement de la biodiversité.

Disparus des rivières depuis le XVIème siècle, les castors étaient chassés pour leur fourrure, leur viande et leurs glandes permettant de fabriquer des arômes alimentaires. Ils ont déjà été réintroduits dans plusieurs régions du Royaume-Uni, comme le sud de l'Angleterre et l'Écosse.

Grâce à ces précédentes réintroductions, les spécialistes savent que les castors sont une espèce qui s'adapte très bien à un nouvel environnement. Ils attendent à ce que ce couple de mammifères ait ses premiers petits d'ici 2023. Ces derniers ne seront pas dérangés par le public, la zone étant fermée aux visiteurs. Ils ne pourront être observés que grâce à des caméras.