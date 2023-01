Pourquoi le "New York Times" recommande de visiter Nîmes

La seule ville française. Dans ses recommandations, publiées chaque année dans le courant du mois de janvier, le quotidien américain The New York Times dresse la liste des endroits - villes, régions ou parcours - à visiter absolument au cours des douze mois suivants. Le 12 janvier dernier, le journal a publié l'édition 2023 de son guide... où seule une ville française figure : Nîmes, dans le Gard.

Pourquoi les journalistes américains ont-ils fait ce choix ? En dehors des plus de 2.600 heures d'ensoleillement dont profite la ville, en moyenne, chaque année, Nîmes est mise en avant par nos confrères américains pour son "grand charme" et son "architecture fascinante". Dans le même temps, les Américains ont préféré la ville gardoise à Arles et Avignon, car ses "musées (...) n'ont pas encore été envahis par des touristes". Suite à cette recommandation, cela pourrait bien devenir de l'histoire ancienne dans quelques mois.

En dehors du patrimoine culturel et historique, The New York Times salue "l'excellence" de l'offre de restauration dans la ville. Il faut dire que deux restaurants de la cité disposent de deux étoiles au Guide Michelin, le Duende et l'Hôtel Imperator. En dehors de ces restaurants primés, le journal américain salue "un service au comptoir" de qualité dans plusieurs endroits de la ville, notamment au niveau des Halles de Nîmes.

"L'image de Nîmes a changé et son accueil est reconnu"

Quoi qu'il en soit, cette mise en lumière de la préfecture du Gard n'est pas pour déplaire à la municipalité. Dans les colonnes de nos confrères du Midi-Libre, le maire Jean-Paul Fournier s'est satisfait d'une "position (...) cohérente avec les nombreux efforts (...) en matière de tourisme".

"L'image de Nîmes a changé et son accueil est reconnu", s'emporte même l'édile face à nos confrères. Sur ce point, difficile de donner tort au maire nîmois, The New York Times résumant la ville en une phrase, on ne peut plus élogieuse : "Un morceau méditerranéen ensoleillé dont les charmantes rues sont parsemées de monuments romains".

Pas citée par le journal américain, la Maison Carré - vestige de l'époque gallo-romaine - pourrait bien devenir un argument de poids pour se rendre dans la cité. En effet, les acteurs locaux attendaient, en ce début janvier, le verdict de l'Unesco sur le classement de ce temple romain au patrimoine mondial.

Bien que Nîmes soit la seule ville de l'Hexagone citée par le New York Times, deux autres régions françaises y figurent : la Bourgogne, avec une route des bières, ainsi que la Martinique sont aussi mises à l'honneur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info