Nice : la ville désormais classée au Patrimoine mondial de l'Unesco

La ville de Nice honorée. Ce mardi 27 juillet, elle a été classée au patrimoine mondial de l'Unesco en tant que "ville de la villégiature d'hiver de Riviera". Son patrimoine architectural, paysager et urbanistique façonné depuis la fin du XVIIIème siècle a été particulièrement salué.



Cette annonce a forcément ravi le maire de Nice, Christian Estrosi. "L'histoire de Nice, à la fois enracinée et ouverte, méditerranéenne et alpine, européenne et cosmopolite, a produit une architecture et un paysage uniques, un modèle pour un grand nombre d'autres villes du monde", s'est-il félicité.

"Cette inscription consacre Nice comme archétype de la villégiature d'hiver de riviera avec son site exceptionnel, entre mer et montagne, et les diverses influences qui ont façonné son patrimoine", a également réagi, sur Twitter, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Une riche histoire dès le XIX ème siècle

Jusqu'à l'aube du XIXème siècle, Nice était une vieille bourgade du royaume de Piémont-Sardaigne encadrée par une colline au château détruit et la rivière du Paillon. Les récits de voyages de l'écrivain écossais Tobias Smollett, publiés vers 1766, vont ensuite la mettre à la mode et notamment captiver le public anglais.

Par la suite, une ville nouvelle s'est développée pour devenir une véritable "capitale d'hiver" pour riches oisifs, rentiers et aristocrates, avant 1850, où parcs et promenades ont été aménagés pour profiter du plein air. Des espèces exotiques, comme les palmiers ou les orangers, vont également peupler les terrains pelés.

Première représentante de cette "villégiature de riviera", Nice a accueilli, dès la fin XIXème siècle, près de 150.000 résidents l'hiver, de toutes origines, mais essentiellement du Royaume-Uni, de Russie, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie dans un premier temps. Encore aujourd'hui, ce patrimoine architectural est visible à travers des hôtels, villas ou encore immeubles destinés à la location.