Quels monuments et musées français ont été les plus visités en 2022 ?

Avec 7,8 millions de visiteurs en 2022, le musée du Louvre est le plus visité de France

La fréquentation des musées et des monuments nationaux est revenue à son niveau de 2019, avant la crise sanitaire. Ainsi, en 2022, plus de 10 millions de visiteurs ont fréquenté les monuments nationaux, ce qui représente le double de la fréquentation de 2021. De son côté, la fréquentation des grands musées parisiens est en nette hausse en 2022 et tend à retrouver ses niveaux de 2019.

Avec 7,8 millions de visiteurs, le musée du Louvre est le monument français le plus visité en 2022. Il enregistre "une hausse de 170 % par rapport à 2021 à la faveur du retour des visiteurs étrangers", a précisé le musée. En 2022, la Tour Eiffel, qui a retrouvé sa fréquentation d'avant Covid, maintient ses chiffres. Sur son site, il est indiqué qu'environ 7 millions de visiteurs viennent chaque année.

De son côté, le château de Versailles a enregistré 6,9 millions de visiteurs en 2022. Le musée d'Orsay a comptabilisé 3,2 millions de visiteurs en 2022. Le Centre Pompidou, qui accueille majoritairement un public parisien ou francilien, double sa fréquentation par rapport à 2021, pour atteindre 3 millions de visiteurs en 2022. L'Arc de Triomphe a, quant à lui, enregistré plus d'1,7 million de visiteurs, indique le centre des monuments nationaux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info