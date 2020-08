publié le 19/08/2020 à 18:30

Puisqu'il fait désormais partie de notre quotidien, il va falloir s'habituer au masque. Pourtant, il présente parfois quelques petits inconvénients. Par exemple, il peut irriter ou faire un peu mal derrière les oreilles. Mais il n'est pas question de le quitter, au risque de s'exposer à une amende de 135 euros. Alors comment faire pour régler le problème ?

Plusieurs petites solutions existent. D'abord, "mettre des compresses ou du coton derrière les oreilles", suggère le Dr. Haiun, chirurgien plasticien, qui porte lui-même des masques dans le cadre de son travail. Cela permettra de limiter les irritations et la tension liée à des élastiques trop serrés.

On peut aussi coudre un bouton sur un chapeau ou un bandeau, suggère le HuffPost. Le tout, à condition de ne pas enlever ensuite le bandeau ou le chapeau. Autre solution, mettre une petite barrette derrière la tête, ou un trombone, et y accrocher les élastiques.

Petits tips pour les masques dont les élastiques sont trop grands/remontent dans les yeux/font trop de buée dans les lunettes/font mal aux oreilles quand on a les cheveux longs :

- passer les élastiques dans un trombone

- passer le trombone dans l'élastique du chignon pic.twitter.com/oUdbScAcsM — Chloé 🌸👑 (@ChloeNouniz) May 26, 2020

Certaines entreprises ont aussi compris qu'il existait un vrai filon et ont créé des attaches-masques, qui se placent derrière la tête. Il existe aussi des masques sans élastiques, qui s'attachent en faisant un nœud derrière la tête.

Et si vraiment la douleur est insupportable ? "On peut enlever l'élastique quelques secondes, sans enlever le masque", suggère le Dr. Haiun. En bref, une seule règle quand on cherche une solution pour ne pas avoir mal aux oreilles : faire en sorte que le masque ne bouge pas, et que vous n’ayez pas à le toucher. Dans le cas contraire, vous risqueriez de rendre votre masque inutile.