Port du masque obligatoire en entreprise : le mode d’emploi

publié le 19/08/2020 à 16:55

Nombre d'entreprises l'avaient déjà imposé pour les déplacements du personnel et dans les lieux partagés, il va désormais être "systématisé" et rendu obligatoire (presque) partout et tout le temps en entreprise. Il va désormais falloir porter un masque en permanence en entreprise.



La mesure concerne "tous les espaces de travail qui sont clos et partagés", y compris les "salles de réunions, couloirs, vestiaires", et même les "open spaces". Le secrétariat d'État à la Santé au travail a rappelé que la mise en place de plexiglas entre les postes de travail ne dispense pas du port du masque. La distanciation physique d'un mètre non plus.

Seuls les salariés disposant d'un bureau individuel et fermé peuvent être dispensés. La mesure deviendra obligatoire à partir du 1er septembre. Un refus "pourra être considéré comme une faute", a insisté le ministre aux Petites et moyennes entreprises Alain Griset.

Concernant le coût de cette mesure, Elisabeth Borne a estimé qu'"il s'agit de la sécurité et de la santé des salariés donc c'est clairement de la responsabilité de l'employeur." Des mesures spécifiques, à définir, seront applicables pour l'hébergement des travailleurs saisonniers et les abattoirs, qui ont été des foyers de contamination cet été, a de son côté indiqué à l'AFP, Yvan Ricordeau (CFDT), à l'issue de la réunion.