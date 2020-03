Pollution : arriverons-nous un jour à nous passer du plastique ?

publié le 06/03/2020 à 08:23

Malgré les mesures prises par les différents gouvernements face à la prolifération des déchets plastiques, ces derniers se multiplient année après année. De nouveaux chiffres montrent d'ailleurs notre dépendance à cette matière.

Depuis 1950, 9,2 milliards de tonnes de plastique ont été mises en circulation. Un total dont seulement 10% ont été recyclés. Des chiffres hallucinants révélés par l'Atlas du plastique et compilés par le think tank La fabrique écologique, une fondation écologiste allemande. Ça ne s'arrête pas là : malgré les vœux pieux, les interdictions et la mise en place de campagnes de sensibilisation, on prévoit une hausse exponentielle du plastique dans les prochaines années : 600 millions de tonnes en 2025 contre 438 millions en 2017.

Il s'agit majoritairement de plastique à usage unique. Un chiffre éloquent quand on sait qu'en France, on a voté l'interdiction du plastique à usage unique (emballages alimentaires, flacons, bouteilles) pour 2040. On y va tranquillou ! Petit bonus gastronomique : on ingurgite tous des microparticules de plastique, par exemple quand on boit à la bouteille : jusqu'à 5 grammes par semaine. C'est l'équivalent d'une carte de crédit.

Les difficultés du recyclage

Si le recyclage est une piste pour remédier à la situation, il est insuffisant. En France, par exemple, où nous sommes bons pour recycler les déchets en général, c'est plus difficile pour le plastique : le projet de consigne plastique a été enterré - pardon, remis à l'expérimentation - avant les municipales.

Ensuite, tous les plastiques ne se recyclent pas : les sacs, les barquettes, les pots de yaourt sont trop légers. Et, en plus, désormais, les pays asiatiques refusent d'accueillir nos bateaux pleins de déchets, ils nous les renvoient. Donc, la gestion de ces déchets va poser toujours plus de problèmes.

Le cas surprenant d'Eurythenes Plasticus

Du plastique, on en trouve d'ailleurs partout, même dans les endroits les plus reculés. Souvent, pour illustrer la pollution plastique, on nous montre des photos avec une bouteille oubliée dans une Lande sauvage et qui serait encore présente dans 500 ans.



Mais il y a encore plus parlant : la fosse des Mariannes, la fosse marine la plus profonde au monde, située dans l'océan Pacifique, on descend jusqu'à 6.900 mètres et on découvre un petit crustacé de quelques centimètres, qu'on ne connaissait pas auparavant. Les scientifiques ont baptisé l'animal Eurythenes Plasticus, car son corps contient du microplastique, absorbé à cette profondeur. Il est donc temps de se mettre à la gourde.