Fin du plastique à usage unique : pourquoi faudra-t-il attendre 20 ans ?

publié le 10/12/2019 à 17:01

Objectif 2040 pour l'interdiction des plastiques à usage unique. L'Assemblée nationale a voté, lundi 9 décembre au soir, cette mesure dans le cadre du projet de loi sur l'économie circulaire, portée par Brune Poirson.

"Un signal très fort et concret", selon la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Brune Poirson a reçu le soutien d'Élisabeth Borne qui voit un engagement du pays à sortir d'une "société du tout jetable" et évoque un "impératif écologique".

Une vision plus nuancée sur les réseaux sociaux. En effet, l’incompréhension y règne quant au délai d'application de cette loi prévue pour dans 20 ans. Sur Twitter, Hugo Clément s'en est indigné. "Pour rappel, 250 kilos de plastique finissent dans les océans chaque seconde", écrit-il.

🚫🙅 L'interdiction des plastiques à usage unique d'ici 2040 vient d'être votée par l'@AssembleeNat : c'est un signal très fort et concret que la France envoie ce soir à ses partenaires européens et au reste du monde ! #UnePremière #DirectAN pic.twitter.com/F3lwukH837 — Brune Poirson (@brunepoirson) December 9, 2019

Le délai pour sortir de "60 ans du tout jetable" ?

Ce dispositif, porté par des députés La République En Marche, (s'il est définitivement adopté par le Parlement, ndlr) - a des objectifs successifs de réduction, de réutilisation ou de recyclage des emballages plastique à usage unique seraient fixés tous les cinq ans, jusqu'à mettre fin à leur mise sur le marché en 2040.

Le ministère se défend de tout immobilisme et explique revenir sur "60 ans d'une société du tout jetable", avec un amendement qui concerne à la fois les ménages français et les industriels. Ce délai est nécessaire car "c'est un changement qui se veut radical mais pas brutal, souligne-t-on à RTL.fr dans l'entourage de Brune Poirson. On parle de tout le plastique que vous achetez au supermarché et qui se retrouve dans votre poubelle".

Cet amendement au projet de loi antigaspillage, examiné en première lecture, concerne tous les emballages alimentaires pour l'usage domestique et industriel. Par exemple, les bidons de lessive, les tubes de dentifrices, les bouteilles de liquide vaisselle, de shampoing mais aussi de détergent. Pour les industriels, le plastique destiné à enrubanner les palettes de livraison (le fait de recouvrir de plastique les stocks de livraison, ndlr) sera interdit.

Pas assez concret, selon une association

Contactée par RTL.fr, Laura Châtel, responsable emballages et plastiques au sein de l'association Zéro Waste France estime que cet amendement n'est pas assez concret. "Les amendements qui permettent de tenir l'objectif d'interdiction des plastiques à usage unique pour 2040 n'ont pas été votés en commission par la majorité", déplore-t-elle.



Un amendement visant à interdire le plastique à usage unique dans les administrations n'a ainsi pas été voté en commission. "Il est aussi nécessaire de fixer une trajectoire aux entreprises en mettant en place des quotas contraignant pour obliger les entreprises à réutiliser des emballages. S'ils ne sont pas respectés, des sanctions financières peuvent être envisagées".



En septembre, le Sénat s'était prononcé en faveur de l'interdiction du plastique à usage unique en 2040 avant de revenir sur son vote lors d'une seconde délibération.